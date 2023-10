Giornata di studi: "A cent’anni dalla ricostruzione del ciborio di San Giorgio di Valpolicella (1923-2023)"

A cent’anni dalla ricostruzione del ciborio della pieve di San Giorgio di Valpolicella (1923-2023), il Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, assieme al Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona e al CTG Valpolicella “Genius Loci”, con la collaborazione della Pro Loco di San Giorgio e il patrocinio e contributo del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, organizza per sabato 21 ottobre 2023 un appuntamento di studi dedicato alla presentazione di nuove ricerche sul ciborio e sulla pieve.

L’incontro si terrà nella sala della collegiata della pieve, dalle 9.30 alle 12.30; al pomeriggio, in due turni con inizio alle 15 e alle 16, sarà invece possibile visitare la pieve con la guida degli operatori del CTG Valpolicella. Nel 1923 il sovrintendente Alessandro Da Lisca progettò e realizzò la ricostruzione del ciborio longobardo della pieve di San Giorgio di Valpolicella, ottenendo dai Musei civici di Verona il deposito delle due colonne con le iscrizioni, realizzate tra il 712 e il 736, che Scipione Maffei aveva portato al suo Lapidario, e assemblando le altre colonne e i frammenti degli archetti ancora conservati in loco.

Fu una ricostruzione che coinvolse maestranze di lapicidi locali, che oltre ad assemblarne le parti operarono per integrare lacune e ricostruire le parti mancanti, in un’ideale continuità con gli scultori che vi avevano prestato la loro opera 1.200 anni prima. Il monumento, nelle sue parti scomposte, era noto fin dal XVI secolo proprio per la rilevanza delle iscrizioni che ricordavano la costruzione del ciborio da parte di Orso magister con i discepoli Iuventino e Iuviano, durante il regno di Liutprando; aveva poi attirato l’attenzione anche di Scipione Maffei, che appunto portò a Verona, al suo lapidario, le colonne iscritte, uno dei più importanti documenti del Veronese per il periodo longobardo.

Nel corso degli ultimi anni diversi studi hanno nuovamente riportato l’attenzione verso il monumento: è stata proposta una soluzione all’“enigma” della presenza di absidi contrapposte, di cui si è riconosciuto il modello nella chiesa di San Giovanni di Hildesheim, da dove veniva il canonico Bruno, insediatosi a Verona come vescovo nel 1072 e probabile committente del rinnovamento di una chiesa posta in un castrum di giurisdizione appunto del vescovado. Riguardo al ciborio, ne è stata fornita un’edizione delle epigrafi scientificamente aggiornata che è stata alla base di ulteriori considerazioni sui rappresentanti delle istituzioni qui citate; ma, soprattutto, sono state riconsiderate le parti di cui è attualmente composto questo arredo liturgico, in cui sono state individuate due precise fasi, legate alla presenza di due strutture quadrangolari.

Il rinnovato interesse per la chiesa si è poi esteso ai suoi primi cicli di affreschi, con il riconoscimento di un coerente progetto iconografico che verrà illustrato nel corso della giornata di studi. Infine, anche sul versante epigrafico romano, la pieve di San Giorgio e il suo territorio continuano a riservare sorprese, confermando la centralità di questa località nel pagus degli Arusnati. Di tutte queste novità verranno presentate relazioni nel corso dell’incontro di studi in programma nella mattina di sabato 21 ottobre, che avrà anche un’appendice di carattere divulgativo nel pomeriggio, con due visite guidate (ad accesso libero) curate dal CTG Valpolicella “Genius loci”, alle ore 15 e 16.

Giornata di studi: "A cent’anni dalla ricostruzione del ciborio di San Giorgio di Valpolicella (1923-2023)"

Pieve di San Giorgio di Valpolicella, sabato 21 ottobre 2023, ore 9.30-12.30; 15-17.

Sala Capitolare

ore 9.30-12.30 Saluti istituzionali

FABIO CODEN (Università di Verona), Riflessioni sui ciborî

ANDREA BRUGNOLI (Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella), L’iscrizione longobarda del primo ciborio

MASSIMO DONISI (Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella), Il ciborio e i lapicidi ambrosiani tra XIX e XX secolo

SILVIA MUSETTI (Università di Verona), Il primo ciclo frescale della pieve (XI secolo)

ALFREDO BUONOPANE – RICCARDO BERTOLAZZI (Università di Verona - Centro di Documentazione per la storia della Valpolicella), Novità epigrafiche da San Giorgio

Pieve di San Giorgio

ore 15. Visita guidata alla pieve, a cura del CTG Valpolicella

ore 16. Visita guidata alla pieve, a cura del CTG Valpolicella