 "Una domenica a Borgo Roma", la nuova giornata della sostenibilità a Verona con tanti imperdibili appuntamenti  

Sarà nel quartiere di Borgo Roma la giornata della sostenibilità di domenica 19 marzo 2023, iniziativa dedicata alla promozione di una mobilità cittadina più sostenibile e alla sperimentazione di un modo diverso di vivere gli spazi urbani da parte dei cittadini. Per favorire lo svolgersi delle attività predisposte nell'ambito dell'iniziativa, sono previste alcune limitazioni alla circolazione lungo via Scuderlando, via Centro e alcune strade limitrofe.

Anche "Una domenica in Borgo Roma" coinvolge associazioni, organizzazioni no-profit, oltre che gli esercizi commerciali e artigianali del quartiere, che mettono in campo un ricco programma di iniziative diversificate per tutti i cittadini, grandi e piccoli.

Il programma

Stand e Banchetti

Lungo Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 10 - 18.

Infopoint

Stand Comitato Verona Sud : Sensibilizzazione a difesa dell'ambiente, salute e vivibilità nel nostro quartiere

Stand La Fabbrica del Quartiere

Stand associazione La Fossa Bova

Infopoint Cinelà- Festival di cinema africano e oltre : Vieni, fai un selfie, e avrai uno sconto alle prossime proiezioni al Cinema Santa Teresa. Intrattenimento musicale con la Comunità Nigeriana di San Giacomo.

Stand SOS anfibi : Sensibilizzazione sulla salvaguardia degli anfibi

Stand Nuova Acropoli Verona OdV : Le iniziative del Patto di Sussidiarietà al Parco Santa Teresa

: Le iniziative del Patto di Sussidiarietà al Parco Santa Teresa Apicoltura e biodiversità: a cura di Anna Paola Apicoltrice e Hybla

Sensibilizzazione sulla crisi climatica: con Extinction Rebellion

Banchetto informativo Associazione Luca Coscioni

Uova pasquali di Airett: Per sostieni la ricerca sulla sindrome di Rett con le uova pasquali dell’associazione Airett

SERVIZIO MARCHIATURA BICICLETTE

Piazza Cervignano | ore 10 - 13.

Necessaria la registrazione entro le ore 12 di sabato 18 marzo a questo link: https://marchiatura.fiabverona.it

A cura di FIAB Verona, che sarà presente con un gazebo informativo dalle 10 alle 18.

RISOTTATA

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 12.30

A cura del Circolo NOI di Tomba EXTRA

Laboratori e attività per grandi e piccoli

LABORATORI PER BAMBINI 0-10 ANNI

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 10 - 12

Letture dei libri: Ti voglio bene, blu; L’anatra e l’acqua; Amica acqua. Le letture saranno animate dal laboratorio grafico pittorico “Pittura con il ghiaccio”

A cura della cooperativa sociale La Nuova Stella

SING & PLAY CON IL MAESTRO PIETRO

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 10 - 12

Laboratorio musicale per famiglie, a cura di Accademia 19

BABY-MADONNARI

Via Centro | ore 10 - 18

Pittura libera con i gessetti per colorare Via Centro

TOMBA EXTRA GARDEN LAB

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 10

Laboratorio 0-99 anni per autocostruzione di arredi e piantumazione di nuove fioriere, a cura di La Fabbrica del Quartiere

ALLA SCOPERTA DELLA REALTA' VIRTUALE

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 15 - 18.

Scopri le potenzialità di questa tecnologie e prova un'esperienza di tipo immersivo, viaggiando nei metaversi con Verona FabLab, La Fabbrica del Quartiere e 37100lab

Passeggiate a piedi e su due ruote

BICICLETTATA ECOLOGICA DA CADIDAVID

Ritrovo in Piazza Roma a Cadidavid | ore 10.

Biciclettata ecologica da Cadidavid a Borgo Roma insieme all’associazione La Fossa Bova

PASSEGGIATA ECOLOGICA

Con ritrovo in Via Bruto Poggiani n. 2 | ore 10.30 - 12.30

Passeggiata di pulizia ambientale per le vie del quartiere, insieme ai volontari de La Fabbrica del Quartiere e Cittadinanza Attiva Verona

Per informazioni contattare via WhatsApp: 328 6514220 - 348 8952739.

ALLA RICERCA DEI SEGNI DEL PASSATO

Ritrovo in Via dell'Industria , angolo Via Poggiani | ore 15.30

Uscita guidata con Patrizio Mantovani.

Percorso: ippodromo, aeroporto, mercato ortofrutticolo, magazzini generali e cupola stazione frigorifera - ora Eataly - dove si finirà in bellezza

A cura dell’associazione C.T.G. Un Volto Nuovo

Attività culturali e di sensibilizzazione ambientale

CLIMACT! IN AZIONE PER IL CLIMA

Parco Umago | ore 10 - 12.

Piantumazione di erbe aromatiche e posizionamento di nuove fioriere a cura della 3A delle Scuole Mazza.

ESPOSIZIONI ITINERANTI

ore 10 - 18

Mostra sugli ex Magazzini Generali a cura di Interzona APS

Mostra sulla Biodiversità a cura di Nuova Acropoli Verona OdV

Mostra "Verona sud, l'altro cuore della città" a cura dell'APS Circolo Fotografico Veronese

Mostra di fotografie storiche, a cura dell'Associazione A. G. I. L. E.

RECYCLE LAB

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 15 - 18.

Laboratori sulla sostenibilità ambientale, il riuso ed il riciclo tramite le nuove tecnologie, per creare spille personalizzate o dei piccoli robot da scarabocchio!

BOOKCROSSING

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 17 - 19.

Prendi un libro, leggilo, riportalo o sostituiscilo con altri. È gratis, come la bellezza, il sole e l’aria che respiri

Insieme alla Banca del Tempo "La Clessidra"

Giochi e sport

AREA LUDICA: PING PONG E CALCETTO

Piazza Cervignano | ore 10 - 18

A cura del Circolo NOI di Tomba Extra

GUIDA I KART A PEDALI

Via Centro - Piazza Cervignano - Via Scuderlando | ore 15 - 17.

Iscrizioni presso l'infopoint di via Scuderlando

presso l'infopoint di via Scuderlando A cura del Circolo NOI di Tomba Extra

GIOCHI E MUSICA CON IL GRUPPO SCOUT VR18

Torneo di pallascout o roverino - Campo sportivo Tomba Extra | ore 10 - 16.

Canti e balli animati - Davanti Sala San Zeno | ore 14 - 16.

IL CALCIO COME UNA VOLTA

Via Scuderlando | ore 14 - 18.

Gioca a calcio per strada, come si faceva una volta insieme all' Acd Alba Borgo Roma

Attività musicali

MUSICA POPOLARE

Via Scuderlando (Tomba Extra) | ore 12 - 14.

Musica popolare istro-veneta con il trio Loina

ARTISTI DI STRADA

Piazza Cervignano | ore 10 - 16.

Si esibiscono: Duo Muzak, Da Souli, Rose Ottanio, Ari in the Sky, Fran Sagar, Hot Teapots

A cura di Verona Digital Arts

BANDA MUSICALE

Itinerante | ore 15 - 16.

A cura di Accademia 19

JAM SESSION

Piazza Cervignano | ore 16 - 19.

Performance musicale improvvisata: porta il tuo strumento e suona con noi!

A cura dell'associazione culturale Accademia 19

DJ SET