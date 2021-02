Giornata Mondiale sulla Sicurezza in rete: "La rete e i suoi effetti"

In occasione della Giornata Mondiale sulla Sicurezza in rete (SID) il 9 febbraio Fondazione Aida presenta La rete e i suoi effetti. Attraverso l’intervento di autorevoli ospiti come Lisa Iotti, giornalista di Presadiretta, e la Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria in Europa della legge contro il cyber bullismo, la tavola rotonda sarà l’occasione per riflettere sui diversi aspetti che compongono l’articolato mondo della rete, soprattutto tra i giovani. Partecipazione libera previa registrazione.

Come possiamo guidare i ragazzi verso un uso responsabile della rete?

La legge come tutela le famiglie? Cosa succede nel nostro cervello quando si parla di dipendenza da internet? Quali sono le conseguenze cerebrali e sociali di una vita iperconnessa? Il 9 febbraio in occasione della Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, Fondazione Aida presenta La rete e i suoi effetti, la prima di una serie di iniziative del progetto Fuori dalla rete 2021. Percorsi educativi all’uso del web che mira a esplorare i rischi che derivano da un uso improprio della rete e sensibilizzare i giovani verso comportamenti preventivi corretti.

La tavola rotonda si terrà online dalle ore 17.30 alle 19.40. Partecipazione libera e gratuita previa registrazione alla pagina https://www.fondazioneaida.it/evento/la-rete-e-i-suoi-effetti/ tel 045/8001474, organizzazione@fondazioneaida.it.

Attraverso la voce di autorevoli ospiti come Lisa Iotti, la senatrice Elena Ferrara e tanti altri si andranno a indagare diversi aspetti che compongono l’articolato mondo della rete. Si parlerà dunque dei vari aspetti che circoscrivono il tema: dalla prima legge europea sul cyber bullismo proposta e firmata dalla senatrice Elena Ferrara, il cui intervento è previsto alle ore 17.40, fino al ruolo della Polizia Postale. Attraverso la voce di Simone Grandi, U.O.C Dipendenze Verona Ulss 9 Scaligera, un capitolo sarà dedicato al tema alla dipendenza cerebrale che segue un’eccessiva esposizione ai dispositivi. Alle 19.00 Lisa Iotti porterà i risultati dell’indagine Iperconnessi che ha condotto per Presadiretta di Rai3 (Premio Parise per il reportage).

Nel corso della tavola rotonda è inoltre in programma un intervento dell’Assessore Maria Daniela Maellare Servizi Sociali, Turismo Sociale, Istruzione, Lavoro, Personale Comune di Verona, Marialuisa Mele dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Andrea Donati, Membro dell’Advisory Board di Generazioni Connesse MIUR e referente dell’Associazione La Banda degli Onesti Legalità Organizzata, istituzione che ha all’attivo quattro Medaglie al merito della Presidenza della Repubblica, e Meri Malaguti, Fondazione Aida. Alle 19.20 l’intervento del rapper Resho, collaboratore di Fondazione Aida, è teso a far capire come alcune forme di espressione artistica sono dei potenti mezzi di mediazione con i giovani.

Modera Federico Bonati, giornalista.

Il progetto è realizzato da Fondazione Aida con il contributo della Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, in collaborazione con il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il Comune di Verona - Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili, l'Ufficio d'Ambito Territoriale VII di Verona, l'Ulss 9 Scaligera, il Liceo Statale Galileo Galilei. Il progetto è finanziato dalla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione.