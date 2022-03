Prima giornata regionale dei colli veneti: tutte le aree veronesi protagoniste dei festeggiamenti

Una nuova festa veneta, che valorizza il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei territori collinari del Veneto. Questo il messaggio che, domenica 27 marzo dalle ore 11, partirà dal Castello di Conegliano, nel cuore delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in occasione della prima "Giornata regionale dei colli veneti", dando vita ad una festa diffusa su tutte le aree collinari regionali.

Moltissime le proposte che, anche in provincia di Verona, celebreranno la prima "Giornata regionale dei colli veneti": visite guidate, mostre, escursioni, giornate ecologiche, eventi culturali e musicali ma anche mercatini, caccia al tesoro, eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle aree coinvolte dal progetto. Una giornata speciale che diverrà un appuntamento annuale dedicato al patrimonio culturale delle colline venete e che darà il giusto risalto alle cinque zone del veronese coinvolte dal progetto: Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena e Torricelle, Colline dell’est veronese.

Tutto questo grazie alla nuova iniziativa voluta da Regione del Veneto che l’ha istituita ufficialmente con Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021, primo firmatario il Consigliere regionale Marco Zecchinato, ed è attuata dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto. Una sinergia, quella con le pro loco, che sottolinea il prezioso e fondamentale legame tra i volontari e il territorio.

«Essere stati incaricati di promuovere i colli della regione Veneto è un onore e una grande responsabilità – commenta Giovanni Follador, presidente UNPLI Veneto - le oltre 500 Pro Loco coinvolte nell’iniziativa sono al lavoro da molte settimane per dare vita ad un evento diffuso che, ad oggi, conta più di 200 appuntamenti, ma è un numero destinato a crescere giorno dopo giorno. Si tratta di un’azione capillare che coinvolgerà tutti gli operatori economici della categoria turistica. Inoltre, domenica 27 marzo al Castello di Conegliano verrà premiato anche il vincitore del contest fotografico Colli Veneti in un Click attivato proprio per la promozione del patrimonio collinare, un concorso che ha ricevuto più di 2000 fotografie. Insomma, sarà una vera e propria festa che darà il giusto risalto all’identità delle nostre colline».

Informazioni e contatti

A identificare tutti gli eventi collegati con la prima "Giornata regionale dei colli veneti" sarà il logo realizzato dal grafico Matteo Fuccelli per l’agenzia Wachipi, risultato il vincitore del concorso Call for Logo: un biglietto da visita per i colli veneti e presentato ufficialmente nei giorni scorsi a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto.

Web: https://www.unpliveneto.it.