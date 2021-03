Giornata mondiale della poesia 20 marzo 2021 con Beppe Carletti dei Nomadi

Sabato 20 marzo 2021, in occasione della Giornata Mondiale della poesia che il Liceo Cotta di Legnago celebra da sette anni, il Laboratorio di Poesia presenta Beppe Carletti dei Nomadi In collaborazione con il gruppo Lettori ABC, con la diretta radiofonica su RCS. L’incontro si svolgerà online dalle ore 11 alle ore 12.35 Le classi, i docenti, anche i familiari che desiderano partecipare, possono aderire compilando il modulo Google che sarà inviato via mail, entro giovedì 18 marzo 2021.

Beppe Carletti dialogherà con il prof. Stefano Vicentini sul valore delle canzoni dei Nomadi come forma di poesia e sul significato che hanno avuto per loro attraverso il tempo e le stagioni della vita e ancora oggi straordinariamente attuali. Ci sarà spazio anche per condividere l’attività di volontariato nei paesi del terzo mondo di Beppe Carletti, che continua a viaggiare per vedere realizzate le opere di solidarietà portate avanti dal gruppo, grazie alla collaborazione dei fan club sparsi in tutta Italia.

Informazioni e contatti

Web: https://www.liceocotta.edu.it/sito/index.php?idpag=1