Giornata mondiale dei diritti dei bambini: laboratori gratuiti al Children’s Museum Verona

Il Children's Museum Verona celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, sabato 20 novembre 2021, con laboratori gratuiti a tema! E tu, conosci i tuoi diritti? In occasione della prossima Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, sabato 20 novembre 2021, il Children’s Museum Verona celebra la ricorrenza con un calendario di attività per festeggiare insieme a tutte le bambine e i bambini che visiteranno il museo!

La Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, o Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è una data importante che si celebra in tutto il mondo per ricordare la firma della Convenzione dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, che l’Italia ha sottoscritto nel 1991. Festeggeremo insieme viaggiando attraverso le storie di tante bambine e bambini come quelli che riempiono le nostre classi o che vivono in mondi lontani.



Giocheremo con alcuni articoli della Convenzione ONU per far ragionare anche i più piccoli su temi coma la disabilità, l’uguaglianza, l’istruzione, la crescita in un contesto felice. Una mattinata ricca di attività esperienziali per trasmettere ai nostri piccoli ospiti un messaggio importante: è fondamentale proteggere e tutelare i diritti dei bambini per mirare ad un futuro dove non vi siano più né discriminazioni, né disuguaglianze.

Informazioni e contatti

Web: https://www.cmverona.it/events/giornata-diritti-bambini-2021/.