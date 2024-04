Spettacolo e divertimento per tutti a Verona in occasione della XIV Giornata Mondiale del Circo

Un pomeriggio di festa per tutta la città, con l’esibizione di giocolieri, funamboli, maghi. Domenica 21 aprile, a partire dalle 15.30, al tendone in via Tirso in zona Zai torna il grande spettacolo circense veronese, con un appuntamento gratuito per tutti, grandi e piccini.

Ad esibirsi per lo speciale evento, completamente gratuito, saranno gli allievi della Fondazione Accademia d’Arte Circense di Verona che, in occasione della XIV Giornata Mondiale del Circo, regaleranno alla città un pomeriggio di svago e di allegria per tutti.

L’iniziativa, che prevede alle 15.30 l’esibizione degli allievi all’aperto (100 studenti veronesi e 25 provenenti da tutto il mondo) e alle 17 lo spettacolo circense all’interno della tenda, sarà un momento di aggregazione e, in particolare, un’opportunità per conoscere tutta la bellezza e la diversità dell’arte circense. Una forma artistica antica, da preservare per le generazioni future.

L’evento è promosso da Fondazione Accademia d’Arte Circense, con il patrocinio della Circoscrizione 4ª.

Informazioni sul sito: www.accademiadartecircense.it.

Locandina 2024 Fondazione Accademia d’Arte Circense di Verona