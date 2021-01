Giornata della Memoria: le celebrazioni in diretta streaming a Verona

Mercoledì 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Come previsto dalle misure per il contenimento del Coronavirus, la cerimonia si terrà in forma ristretta, alla presenza delle sole autorità istituzionali. Ma sarà trasmessa in streaming sia sul portale del Comune di Verona che sul sito della Prefettura. Tutti i cittadini, quindi, potranno prendere parte alla commemorazione, anche se a distanza.

La cerimonia si aprirà alle ore 9 con la deposizione di una corona al monumento ai Deportati in piazza Bra. Le autorità si sposteranno poi in Gran Guardia dove si susseguiranno gli interventi ufficiali di Comune, Prefettura e Consulta scolastica provinciale. Sarà poi il turno dell’oratrice ufficiale, Camilla Brunelli; a seguire la proiezione del video "Il Balente" dedicato a Vittore Bocchetta, realizzato da ANED per veicolare la sua traiettoria di vita e l'esperienza della deportazione in chiave visiva. La cerimonia si concluderà con il canto della preghiera ebraica per le anime dei defunti El Male Rachami, a cura del cantore della Sinagoga di Verona Angel Harkatz. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 10.45.

Nel pomeriggio, a partire dalla 15, ci saranno le deposizioni delle corone di alloro al Cimitero Ebraico in via Badile; a seguire al Sacrario del Cimitero Monumentale e infine sotto la scultura “Filo spinato” in piazza Isolo. Fino al 30 gennaio, il carro della memoria stazionerà in piazza Bra, di fonte al Liston. A causa del Covid il carro non sarà aperto al pubblico, sarà comunque un simbolo silenzioso per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto.

