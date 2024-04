Giornata del Made in Italy e Italian Motor Week al Museo Nicolis

Non tutti sanno che in aprile si festeggiano in Italia due ricorrenze molto importanti: Italian Motor Week (dal 13 al 21 aprile) istituita da Città dei Motori - Anci e la Giornata Mondiale del Made in Italy (dal 15 al 21 aprile) promossa da Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Museimpresa e l’Associazione Marchi Storici d’Italia. Temi sostenuti da sempre anche dal Museo Nicolis, che con le sue dieci collezioni rappresenta a pieno titolo la storia del design italiano e naturalmente l’evoluzione motoristica. Dal primo motore a scoppio di benzina brevettato dal veronese Enrico Bernardi nel 1882 alla Ferrari Testarossa: un viaggio nel tempo tra innovazione, personaggi e curiosità che hanno segnato il XX secolo.

Sabato 20 e Domenica 21 Aprile alle ore 15, condivideremo questa opportunità attraverso due visite guidate a ingresso gratuito con chi si prenoterà (fino a esaurimento posti). L’iniziativa sarà possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Villafranca di Verona. «Essere Città dei Motori grazie alla nostra connotazione motoristica è un valore che ci posiziona in un virtuoso circuito turistico nazionale - afferma Silvia Nicolis, presidente del museo - e l’inclusività significa anche dare la possibilità alle famiglie di condividere il patrimonio culturale attraverso queste iniziative».

«Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva di una manifestazione così importante come l'Italian Motor Week. - dichiara il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca - La grande passione della gente per i motori è uno straordinario volano di promozione e valorizzazione territoriale di cui beneficia il tessuto economico, culturale e sociale».

Italian Motor Week è il prestigioso evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio di marchi, luoghi e figure iconiche del made in Italy motoristico, amato e rinomato in tutto il mondo. Celebrazione promossa da Città dei Motori, l’associazione che riunisce sotto l’egida dell’Anci 39 Comuni italiani.

Giornata Nazionale del Made in Italy è l’importante iniziativa sostenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata alla promozione del valore e della qualità dei prodotti italiani.

Ma le sorprese non finiscono qui: nel fine settimana si potrà abbinare la visita al Museo Nicolis ad un’esperienza artistica a Palazzo Bottagisio. «Siamo felici di arricchire la programmazione della manifestazione con un’esposizione artistica che celebrerà il connubio tra cultura e motori. - dichiara l’Assessore alla Cultura e alle Politiche per il Turismo Claudia Barbera - Ogni sabato e domenica, dal 13 al 21 Aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, nelle storiche sale espositive della Casa del Trattato saranno esposte 30 opere della pittrice Mara Isolani, che esprime il tema del viaggio attraverso auto iconiche, arricchite da riflessi del mondo che le circonda».

Unisciti a noi per celebrare l'eccellenza del Made in Italy e la passione per il patrimonio motoristico italiano. Non perdere questa straordinaria occasione di scoperta e di divertimento al Museo Nicolis!

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Link al form: https://www.museonicolis.com/compila_form/

Tel 045 6303289, e-mail info@musenicolis.com

Ferrari Testarossa / foto ufficio stampa Museo Nicolis Verona