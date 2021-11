Giornata internazionale delle persone con disabilità al Children's Museum Verona

Il Children's Museum Verona celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità con uno speciale ingresso gratuito al museo! In occasione della prossima Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, venerdì 3 dicembre 2021, il Children's Museum Verona celebra la ricorrenza invitando le famiglie di bambini con disabilità a trascorrere una giornata diversa al museo!

Sarà possibile, difatti, prender parte ad uno dei due turni di visita prenotando un voucher d'ingresso gratuito per la/il bambina/o con disabilità certificata*, i suoi genitori ed eventuali sorelle/fratelli, fino ad esaurimento dei posti gratuiti riservati all'iniziativa. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha proclamato nel 1981 la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che viene celebrata ogni anno il 3 dicembre, allo scopo di promuoverne i diritti e il benessere.



QUANDO:

Venerdì 3 dicembre 2021

Turno 1: 14.30 - 16.15

Turno 2: 17.15 - 19

È possibile aderire ad uno solo dei turni di visita.

A CHI É RIVOLTO: Bambini 0-12 con disabilità certificate*, loro genitori, fratelli e sorelle.

BIGLIETTI

Ingresso 0-12 anni con disabilità certificate*: gratuito.

Ingresso genitori della bambina/o: gratuito.

Ingresso fratelli della bambina/o: gratuito.

Ingresso amici, altre famiglie, altri visitatori: costo regolare d'accesso, come riportato alla pagina Biglietti del sito www.cmverona.it.

(*Attenzione! Per prevenire abusi e consentire l'accesso gratuito esclusivamente alle famiglie di persone con disabilità, nel pieno rispetto dello spirito dell'iniziativa promossa dal museo, in biglietteria sarà richiesto di dimostrare una regolare certificazione con l'art. 3 comma 1 oppure 3 riconosciuto ai sensi della L. 104/92, pena l'impossibilità di prender parte all'iniziativa). La gratuità è valida solo su prenotazione online e fino ad esaurimento dei posti riservati all'iniziativa.

SICUREZZA: I bambini da 0 a 12 anni accedono al museo solo se accompagnati da almeno un adulto all'interno. Per l'ingresso al Museo è necessario avere di essere in possesso di mascherina (visitatori dai 6 anni in su) e di Green Pass (visitatori dai 12 anni in su). Per maggiori informazioni: https://www.cmverona.it/info/visite-in-sicurezza/.

Ulteriori informazioni sulle regole generali di ingresso sono disponibili alla pagina: https://www.cmverona.it/regolamento/.