Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: gli appuntamenti a Castelnuovo del Garda

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale - Assessorato alle Pari opportunità di Castelnuovo del Garda propone alcune occasioni di riflessione su questo tema di scottante attualità. Giovedì 25 novembre, alle 20.45, al teatro comunale DIM, va in scena “Lei” mosaico teatrale al femminile. Storie di donne fra tragedia, commedia e musica di e con Laura Gambarin (voce) e Gianluigi La Torre (pianoforte).

Venerdì 26 novembre, alle 10.30, verrà inaugurata una nuova panchina rossa, dopo quella già presente davanti al municipio. L’iniziativa, a cura dell’associazione Auser, vede la collocazione della panchina davanti all’ufficio postale di Cavalcaselle. “Non spezzare… un fiore” è il titolo dell’evento in programma venerdì 26 novembre, alle 20.30, con la proiezione del film “Il diritto di contare” in sala civica Libertà. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’associazione Sos violenza domestica di Peschiera del Garda. Al termine del film seguirà un dibattito con la presidente dell’associazione avv. Ketty Remelli, il medico del pronto soccorso della clinica Pederzoli Veronica Zuin e la psicologa Eva Masconale. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

«La partecipazione dell’associazione Sos violenza domestica al nostro programma vuole sottolineare il valore di importanti realtà presenti sul territorio – spiega l’assessore alle Pari opportunità Marilinda Berto −. Dobbiamo impegnarci tutti per favorire il cambio culturale necessario per eliminare ogni forma di violenza sulle donne».