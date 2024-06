Giornata internazionale delle arti di Nuova Acropoli

In occasione della Giornata Internazionale delle Arti indetta da Nuova Acropoli a partire da quest’anno, Nuova Acropoli Verona OdV realizza per domenica 23 giugno 2024, dalle 15 alle 19, la sua prima edizione presso la sede associativa in Via Merano, 17 (Borgo Roma, Verona). Il tema della giornata, “Verso l’unità attraverso la diversità,” invita a riflettere su come la creatività e le numerose forme d'arte possano essere strumenti potenti per promuovere un senso di unione tra culture diverse. L'arte, in tutte le sue manifestazioni – dalla musica alla danza, dalla pittura alla letteratura – ha il potere di trascendere i confini geografici, linguistici e culturali, creando un linguaggio universale che parla direttamente al cuore delle persone.

Il programma dell’attività prevede:

15-17: Workshop Sketchy Book (Prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno)

17-18: Presentazione dell’attività, mostra artistica e buffet

18-19.30: Condivisione artistica (canto, ballo, lettura) e chiusura attività

Il Workshop Sketchy Book sarà un laboratorio di disegno ad acquerello per la realizzazione di un’immagine di uno scorcio in prospettiva con elementi umani. Al termine del laboratorio sarà quindi possibile tornare a casa con il proprio disegno che avrà preso vita nelle due ore precedenti. Per il workshop ai partecipanti verrà chiesta una piccola quota per i materiali che verranno messi a disposizione. La mostra artistica sarà costituita da un’esposizione di quadri di pittori locali con cui sarà possibile parlare nel corso del pomeriggio, deliziando il buffet a disposizione del pubblico.

Infine, le condivisioni artistiche di canto, ballo e lettura forniranno agli spettatori l’opportunità di osservare ed ascoltare come forme d’arte diverse possano trasmettere messaggi profondi ed emozioni uniche. Nel corso della giornata si avrà dunque modo di ricaricarsi attraverso la forza dell’arte e, perchè no, poter prendere confidenza con la matita ed il proprio taccuino e risvegliare l’artista che c’è in ognuno di noi!

Se ti piace la proposta, vuoi saperne di più e conoscere le modalità di partecipazione contattaci: Tel./WhatsApp/Sms 380 7689599 oppure all’indirizzo e-mail verona@nuovaacropoli.it. Per informazioni su questo e altri eventi di Nuova Acropoli Verona OdV, è possibile consultare il sito https://www.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/verona.