Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia: diretta streaming "Right4Kids"

Il 20 novembre in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia è in programma l’evento in diretta streaming Right4Kids, ultima tappa dell’omonimo progetto europeo sul tema dei diritti dell’infanzia, afferente al programma Creative Europe che vede Fondazione Aida leader di progetto. L’evento è gratuito, si terrà in lingua inglese dalle ore 9 alle 10.30. Per partecipare è necessario scrivere una mail a estero@fondazioneaida.it lasciando i propri estremi.

Il progetto Rights4Kids ha preso avvio nel 2018 e il meeting del 20 novembre sarà l’occasione per i sette partner europei di tirare le somme e condividere con il pubblico i risultati ottenuti. Oltre a Fondazione Aida, prenderanno parte i referenti di progetti di: Associazione ATTI dall'Italia, Teatro Aeroplio, Action Sinergy e Network for Childrens Rights dalla Grecia, DAH Theatre Research Centre dalla Serbia e Performalita dalla Repubblica Ceca.

Il progetto che si ispira alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, in occasione del trentesimo anniversario, e in particolare all’articolo 31 che evidenzia l’importanza, per il bambino, di partecipare ad attività ricreative, artistiche e culturali. Ogni istituzione coinvolta ha sviluppato nel proprio paese dei percorsi laboratoriali all’interno delle scuole che hanno poi portato all’allestimento di una performance sul tema dei diritti dei bambini. Fondazione Aida,, nella figura del suo direttore artistico Pino Costalunga, ha allestito lo spettacolo Attraversamenti frutto del percorso realizzato con gli studenti dell’ IPSAR Luigi Carnacina di Bardolino e del Liceo Galilei di Verona.

Non potendo organizzare in presenza l’evento, sulla piattaforma Vimeo saranno disponibili gratuitamente per un anno i video completi degli spettacoli e dei laboratori realizzati durante questo percorso.

Informazioni e contatti

Per seguire la diretta basta collegarsi alla pagina facebook di Rights4kids

Informazioni, Fondazione Aida: 045/8001471 - 045.595284 - fondazione@fondazioneaida.it