Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne: il programma degli eventi a Verona

Verona e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: riflettori accesi per più di un mese. Fino a metà dicembre, oltre 40 tra appuntamenti, eventi, spettacoli e incontri permetteranno di concentrare forze e attenzione su quella che è una vera e propria emergenza sociale, che la pandemia ha acuito. “Esci dalla violenza, chiama!” è lo slogan scelto per l’edizione 2021 del ricco programma voluto dal Comune di Verona. Sul manifesto, una tenda scura rappresenta la casa che, anziché proteggere, diventa luogo di solitudine, isolamento e maltrattamento. A lato, la luce, quella telefonata che può cambiare la vita. Una volta per tutte.

Giornata centrale del programma sarà il 25 novembre, data in cui tutto il mondo si ferma per porre l’accento sul preoccupante fenomeno. Dall’inaugurazione della panchina con la targa di Telefono Rosa al reading ‘L’amore che si volse e mi uccise: Lizzie Siddal e Sylvia Plath’, dagli spunti di riflessione ‘Esiste un’educazione alle pari opportunità?’ al dialogo con gli studenti ‘Le donne nei processi per violenza: la storia tra giudizi e pregiudizi’. Fino agli spettacoli teatrali della sera.

Altro appuntamento clou sarà l’incontro del 29 novembre, alle 11, in Gran Guardia. Un confronto sulle “Azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne: l’importanza della rete territoriale”. Un momento per fare il punto della situazione e programmare azioni di integrazione fra i servizi e azioni di prevenzione ed educazione al rispetto rivolte a giovani generazioni e comunità educante.

Il programma

24 novembre, 10:00-12:00/14:30-16:30, Centro Culturale 6 Maggio 1848, via Mantovana 66

Il rosso e il blu, laboratorio di stampa artistica con Chiara Tonini, atelierista ed educatrice. La potenza e la delicatezza del linguaggio artistico quale strumento per sensibilizzare le giovani generazioni, con proiezione del video realizzato da Emilia Persenico, un coro di voci per dire “NO” alla violenza contro le donne. Età a cui è rivolto: dai 10 ai 18 anni. Promosso da: Le Fate Onlus.

Iscrizioni: info@lefate-onlus.org o 045 2222324

24 novembre, 12:30-15:00, su piattaforma Zoom

Violenza contro le donne: un’emergenza sempre attuale.

A due anni dall’entrata in vigore del Codice Rosso e verso le nuove misure della riforma del processo civile, convegno. Relatrici: Emilia Greco, avvocato, pres. VE.G.A.; Stefania Sartori, avvocato; Valeria Valente, senatrice, pres. Commissione Parlamentare inchiesta sul femminicidio. Promosso da: VE.G.A.

24 novembre, 18:30, Sala Civica Avesa, via Indentro 20

Ritratti. Storie di donne e uomini. Cronache e riflessioni

Incontro. Feliciana Guerra presenta il suo libro. Moderatrice: Laura Perina, giornalista. Promosso da: Circoscrizione 2^

24 novembre, 20:45, Webinar

Riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene

Incontro. L'obiettivo è spiegare i meccanismi che portano questi individui a sopraffare gli altri con abusi psicologici. Relatrici: Franca Consorte, psicologa, e Sabrina Felicioni, avvocato, attive al Centro Antiviolenza “Legnago Donna” e Punto di Ascolto Antiviolenza di San Bonifacio. Promosso da: Anteas coord. Prov. Verona e Anteas Punto Famiglia ODV.

Iscrizione: www.puntofamigliavr.it

25 novembre, 10:30-13:00, Aula Ca’ Dolfin, Università Ca’ Foscari (modalità duale)

I dieci anni della Convenzione di Istanbul: punti di forza e di debolezza delle misure di contrasto alla violenza di genere in Europa

Conferenza universitaria. Relatrici: Alessandra Cordiano, Rete delle Università per la Pace, UniVr; Michela Nosè, CUG UniVr; Claudia Luciani, dir. della governance democratica e dell’antidiscriminazione del Consiglio d’Europa; Carlien Scheele, director of the European Institute for Gender Equality (EIGE); Sara de Vido, Università Ca’ Foscari. Promossa da: Rete delle Università per la Pace; Università Cà Foscari Venezia; CUG Università di Verona

Informazioni: www.univr.it

25 novembre, 10:30, I.I.S.S. Copernico Pasoli, via dalla Corte 15

Le donne nei processi per violenza: la storia tra giudizi e pregiudizi

Incontro/dialogo aperto con gli studenti delle scuole superiori dell’istituto ospite e diretta streaming per le scuole della Rete. Partecipano un magistrato e una testimone. Interventi: Sabrina De Santi, avvocato civilista e pres. Aiaf Veneto; Stella Romano, avvocato penalista; Daniela Galletta, coor. Rete “Scuola e territorio: educare insieme”. Promosso da: AIAF Veneto, Rete Scuola e Territorio: educare insieme e Ass. Prospettiva Famiglia

25 novembre, 14:30-17:30, su piattaforma Zoom

Esiste un’educazione alle pari opportunità?

Spunti di riflessione psicologica, storica e culturale, convegno per iscritti/e all’Ordine degli Avvocati di Verona. Relatori: Monica Andolfatto, giornalista; Alessandra Zangrandi, linguista; Giuseppe Parlato, storico; Luca Pieti, psicologo. Promosso da: Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Verona

25 novembre, 10:30-11:30, Centro Servizi per Anziani “Città di Verona”, via Anselmi 7

Per-Correre, per sconfiggere la paura insieme

Incontro. Relatrice: Ghisellini Simona, direttrice gestionale; Staff degli Operatori. Un’ospite racconterà la propria storia di emancipazione ad esempio e modello del coraggio necessario a sostenere una scelta controcorrente. A seguire pittura di una panchina rossa: ogni partecipante verrà invitato a dare la propria pennellata. Promosso da: Korian Italia

25 novembre, 16:00-17:00, Parco S. Teresa, Borgo Roma

Inaugurazione della panchina dipinta dalle donne e apposizione della targa del Telefono Rosa, con la partecipazione dell’assessore alle Pari Opportunità Francesca Briani e del presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Di Lara. Promossa da: Nuova Acropoli Verona O.d.V.

25 novembre, 18:30, MODUS, Piazza Orti di Spagna

L’amore che si volse e mi uccise: Lizzie Siddal e Sylvia Plath

Conferenza e reading. La violenza psicologica è di difficile individuazione e spesso nemmeno riconosciuta come una forma di sopruso. Lizzie Siddal, modella, pittrice, poetessa e Sylvia Plath, una delle più importanti poetesse del ’900, possono assurgere a emblema di questo status. I loro testi offrono uno spaccato del doloroso percorso che le porterà alla stessa tragica conclusione. Testi, video e letture a cura di Rossana Valier. Partecipa Elisabetta Moro, psicologa. In collaborazione con Telefono Rosa. Promosso da: Club di Giulietta

25 novembre, 20:30, Teatro Satiro Off, vicolo Satiro 8

Farfalle nello Stomaco

spettacolo teatrale. Regia: Giorgia Panetto. Promosso da: Diversamente in Danza, in collaborazione con Casa Shakespeare.

25 novembre, 20:45, Sala Civica Ponte Crencano, via Quinzano 24d

Libera di essere - Just like a woman

Recital dell’Ass. Teatrale La Pocostabile. Costruito su un gioco di parti in cui, tra sottile ironia e realismo, si presentano le contraddizioni della nostra cultura e società quando si parla di donne, di fatti di cronaca così eclatanti da muovere le coscienze e liberare consapevolezza e responsabilità. Promosso da: Circoscrizione 2^

25 novembre, 21:00, Teatro Parrocchiale S. Giovanni Evangelista, via Del Quadrato

Malamore

Spettacolo teatrale-recital, liberamente tratto da “Ferite a morte” di Serena Dandini e prodotto dall’Ass. Estravagario Teatro. Interpreti: Barbara Fittà, Tiziana Leso, Filli Nazzaro, Alice Parisi, Cristina Stella, Tiziana Totolo e Roberta Zocca. Cantante: Terry Veronesi. Chitarra: Giada Ferrarin. Regia: Tiziana Leso e Tiziana Totolo. Interviene: Virginia Bonfante, avvocata impegnata in varie associazioni e progetti contro la violenza sulle donne. Con il contributo di: Circoscrizione 4^

Prenotazioni e informazioni al 333.7014718 - (anche via messaggio)

26 novembre, 17:00, Centro Medico Culturale Marani Verona, via Camillo de Lellis 4

Il coraggio delle donne vittime di violenza, convegno.

Relatori: Franca Consorte, Psicologa Centro Antiviolenza Legnago: “Da una stanza all’altra della nostra mente…”; rappresentante dei Carabinieri di Verona: “Esperienza di ascolto delle donne vittime di violenza”. Promossa da: Soroptimist International Club di Verona, CUG Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Lions Club Verona Gallieno, Lions Club Verona Host, Rotary Club Verona Sud Michele Sanmicheli.

26 novembre, 17:30, IUSVE Campus di Verona, via RIgaste San Zeno 17

Autodifesa digitale. Pillole di conoscenza per un uso consapevole del web, conferenza

Relatori: Martina Castiglioni, manager in Cybersecurity presso KPMG Advisory SpA; Arianna Dilonardo, psicologa clinica, criminologa, docente area di comunicazione ed educazione dello IUSVE di Verona . Promossa da: Fidapa BPW Italy Sezioni Verona Centro, Verona Est, Legnago e basso veronese, San Bonifacio, in collaborazione con l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.

26 novembre, 20:00, Cinema Teatro Nuovo San Michele, via Vincenzo Monti 7c

La vita possibile

Proiezione film con lettura poesie sulla violenza alle donne con Silveria Gonzato Passarelli. Promosso da: Circoscrizione 7^

27 novembre, 10:00-11:00, Giardini di Piazza Risorgimento, San Massimo

Il Cerchio del Rispetto, azione performativa

Musica, letture di testi e poesie contro la violenza sulle donne, brani eseguiti dalla banda musicale di San Massimo. Promosso da: Associazione Culturale Il giardino delle Esperidi. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Informazioni: donnesanmassimo@gmail.com

27 novembre, 16:30, p.zza Santa Toscana

I tuoi metri quadrati - Installazione urbana

Installazione video, sonora, plastica, scultorea e documentazione fotografica. Progetto: Daria Anfelli, Giuliana Urciuoli; coordinamento: Khadija Bahnini; fotografia: Carlotta Scolari; sculture: Maria Teresa Padovani; musica: Nelide Bandello e Fabio Basile; video: Stefano Zampini; tecnica: Oz. Sentirsi a casa fuori di casa: stabilire un ponte fra l’interno - la casa, luogo privato dove spesso si realizzano le situazioni oppressive e violente - e l’esterno, la piazza, il luogo pubblico, che, in continuità con la casa, può essere spazio da vivere. Promosso da: Dima Contemporary Art Onlus.

28 novembre, 16:00, Sala Civica Ponte Crencano, via Quinzano 24d

Ribelle - The Brave

film d'animazione, in collaborazione con Fondazione Aida. L'anticonvenzionale principessa Merida, abile con l'arco e coraggiosa, è insofferente alle regole e ai doveri dei reali, tra cui il futuro matrimonio che presto l'aspetta. Promossa da: Circoscrizione 2^

28 novembre, 17:00, Teatro Camploy, via Cantarane 32

L'amore che non è

Spettacolo teatrale tratto dal libro di Gianpaolo Trevisi dir. Scuola di Polizia di Stato di Peschiera. Il racconto di frammenti di vita, esperienze tragiche e a volte fatali, attraverso storie diverse, conosciute realmente nello svolgimento della professione. Attrici: Consuelo Erigozzi, Malice Omondi, Anna Rapisarda, Enzo Rapisarda e Rita Vivaldi. Luci e suono: Khristopher Ramos Villegas. Regia: Enzo Rapisarda. Promosso da: Circoscrizione 1a e Nuova Compagnia Teatrale

29 novembre, 11:00-13:30, Sala Convegni Gran Guardia, piazza Bra 1

Azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne: l’importanza della rete territoriale

Incontro. Introduce e modera: Francesca Briani, ass. Cultura e Pari Opportunità, Comune di Verona. Interventi: Donato Cafagna, prefetto di Verona; Ivana Petricca, questore di Verona; Manuela Lanzarin, assessore Sanità Servizi Sociali Programmazione socio-sanitaria Regione Veneto; Raffaele Grottola, direttore Servizi Socio Sanitari AULSS 9 Scaligera. Promosso da: Assessorato Pari Opportunità

4 dicembre, 20:45, Teatro Camploy, via Cantarane 32

Clitennestra

Spettacolo teatrale diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan. Musiche originali di Bruno Marini, eseguite dal vivo da Andrea Cortelazzo, pianoforte digitale. Clitennestra è una donna che prima di essere carnefice è stata vittima: una donna che si ribella alla violenza che ha subito come moglie e madre e che pagherà il suo gesto con la vita. Promosso da: Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio

Ingresso: € 10,00. Info e prenotazione posti: info@teatroscientifico.com

15 dicembre, 21:00, Modus Spazio Cultura, p.zza Orti di Spagna, San Zeno

Quello che le donne

Concerto spettacolo dedicato a tutte le grandi donne coraggiose che hanno cambiato la Storia. Ippogrifo Produzioni. Spettacolo del percorso Tu-Donna, promosso da Modus con il sostegno dell’Assessorato Pari Opportunità.

Costi biglietti e prenotazione posti: www.modusverona.it

Informazioni e contatti

E poi ancora spettacoli teatrali, mostre, corsi di autodifesa, convegni medici, e incontri a 360 gradi. Tutto il programma è disponibile sul sito www.comune.verona.it.