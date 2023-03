Alla scoperta della Valpolicella nella Giornata dei Colli Veneti

Prezzo non disponibile

Sono state presentate mercoledì 22 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, le iniziative promosse dalla Strada del Vino Valpolicella in programma per la Giornata dei Colli Veneti del prossimo 26 marzo. Sono intervenuti, per la Strada del Vino, Mirko Andreoli, vicepresidente e Monica Massarotti, coordinatrice.

La prossima domenica, la prima della primavera, apriranno le porte ai visitatori otto cantine della Valpolicella. Accanto alle degustazioni di vini accompagnate da piatti tipici veronesi e di altri territori, la Strada proporrà uscite guidate a piedi e in bicicletta adatte anche ai meno esperti. Itinerari che coinvolgeranno alcuni dei paesaggi e dei luoghi più significativi tra Negrar e Sant’Ambrogio, passando per Marano e Fumane.

La Giornata dei Colli Veneti, giunta alla sua seconda edizione, è stata istituita dalla Regione per promuovere il patrimonio naturalistico, storico, culturale ed enogastronomico delle colline delle sette province venete.

Le cantine che aderiscono all’iniziativa:

LA DAMA VINI, Negrar

AZIENDA AGRICOLA CORTE MARTINI, Torbe

NEPOSVILLAE, Negrar

CORTE BADIN, Marano di Valpolicella

VANTOROSSO, Marano Di Valpolicella

TENUTE FASOLI LORENA, Sant'Ambrogio di Valpolicella

FLATIO, San Pietro in Cariano

GERARDO CESARI, Fumane

Per prenotazioni e informazioni su vini, piatti e itinerari: https://www.infovalpolicella.it.