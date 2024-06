Al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio si festeggia la Giornata dei Bambini

Continuano gli eventi della stagione 2024 del Parco Giardino Sigurtà, paradiso verde vicino al Lago di Garda, e per festeggiare la fine della scuola, torna domenica 9 giugno la Giornata dei Bambini: entusiasmante appuntamento che il Parco propone da anni ai giovani visitatori.

Nei 600.000 metri quadrati di prati e boschi, i bambini potranno divertirsi tra show e attività dalle ore 10 alle 19: i campioni dell'Italian Bodypainting Festival proporranno un trucco creativo sui visi, braccia e mani dei bimbi, mentre Mago Righello coinvolgerà grandi e piccini con numeri di magia e palloncini; imperdibile poi il teatro delle marionette ad opera della Compagnia la Fabiola che presenterà lo spettacolo "Attenti a quei due" con due protagonisti che, con ironia, mescoleranno realtà e finzione; mentre la parlantina e i gesti di una clownessa condurranno lo spettatore in un viaggio tra equilibrismi e mille intoppi; poi sarà la volta dei comici Vladimir e Olga i quali si esibiranno in un esilarante cabaret per un dialogo continuo con gli spettatori, invece tutti con lo sguardo verso il cielo per ammirare le evoluzioni di una danzatrice aerea alla ricerca di Leon.

Da non perdere poi lo show delle bolle di sapone e clownerie con La Pettirossa, che con bolle di fumo e di fuoco, bolle dalle diverse dimensioni, schiume, tunnel bollosi e piogge di bollicine conquisterà grandi e piccoli. Ultimo, ma non ultimo, l'area giochi per bambini di età consigliata 3-6 anni, i gonfiabili per bimbi, con fantastiche scenografie (età consigliata 4-12 anni) e l'immancabile Battesimo della Sella dai 6 ai 12 anni di età.

L'evento è gratuito, previo acquisto del biglietto di entrata al Giardino, NON serve prenotare. Solo per le attività del Truccabimbi e del Battesimo della Sella la prenotazione avviene in loco ritirando il numero al distributore selezionato nella zona di attesa, per garantire un ordine di accesso. L’organizzatore si riserva di poter modificare, spostare o annullare la Giornata dei Bambini per ragioni meteo, per causa di forza maggiore o per rispetto di disposizioni normative di carattere nazionale e/o locale disposte anche nell'immediatezza dell’evento.

Per ulteriori informazioni: www.sigurta.it

Parco giardino Sigurta / foto ufficio stampa Parco Giardino Sigurta?