Giorgia Fumo a Villa Venier per lo spettacolo "Pressione bassa"

VenerAzioni annuncia una nuova data aggiungendo fiammanti sfumature alla rassegna che porta in scena i talenti delle Venus di oggi: Giorgia Fumo in un esilarante live martedì 16 luglio, alle ore 21.30 al Parco di Villa Venier di Sommacampagna – VR. Spettacolo di stand-up comedy al femminile, sarà un viaggio ironico e strapparisate dentro le vite dei trentenni di oggi, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori.

Giorgia Fumo sale per la prima volta sul palco estivo di Villa Venier portando il nuovo show tutto da ridere “Pressione Bassa”, versione estiva del suo irresistibile spettacolo ‘Vita Bassa’ che racconta un universo di originali mondi comici. Dopo il successo televisivo su Comedy Central, la stand-up comédienne porta in scena uno spassoso affresco contemporaneo, offrendo al pubblico un mix di osservazioni acute e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni, proseguendo il suo viaggio nella vita dei millennial, creature misteriose, a tratti mitologiche. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social, Giorgia Fumo con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale. Con gag comiche racconta la prima generazione presa in giro sia dai vecchi che dai giovani, sanno usare i social ma hanno difficoltà a non far scadere il cibo in frigo. Fra matrimoni, lavori effimeri, colleghi insostenibili, decluttering e miglioramento personale, la comica presenta i suoi ritratti di chi ogni giorno accende il computer sperando di non trovare mail passivo-aggressive che puntualmente arrivano, parla di straordinari fatti per la gloria, di chi lavora in aziende "con i valori", di capitali dilapidati per partecipare ai matrimoni degli altri, di amiche che chiedono i consigli e poi non li seguono, di social network visti da chi con i social ci lavora. Fra crisi di identità e bio di instagram, un ritratto ironico e divertente della generazione più nostalgica di sempre.

Giorgia Fumo è ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comédienne. Nata nel 1986 a Roma, è cresciuta in Sardegna e ha studiato a Pisa. Ha condotto in maniera brillante due vite parallele: consulente di Market Intelligence di giorno, comica e improvvisatrice teatrale di notte. Inizia a fare Stand Up comedy nel 2019, e da allora calca i principali palchi della comicità italiana tra cui lo Zelig di Milano. Nel 2021 è l’unica italiana alle semifinali dei Funny Women Awards, concorso internazionale per comiche emergenti. Nel 2022 è in scena al Teatro dei Filodrammatici di Milano con lo spettacolo “La Repubblica Indipendente della Comicità” e nello stesso anno è speaker al TEDx Lungarno Mediceo a Pisa.

La tv si accorge di lei nel 2020, è per 4 stagioni consecutive nel cast di Stand Up Comedy (Comedy Central), nel 2021 è nel cast de Il Giovane OLD (Rai 2) e nel 2022 è una delle protagoniste della finale di Italia’s Got Talent (Sky Uno). Nel 2023 il suo show Vita Bassa è su Comedy Central in Comedy Central Presents.

Oggi può chiudere le telefonate con un trionfante “Di questo se ne occupa il mio agente”. Lo spettacolo rientra nel festival organizzato da Box Office Live, la settima edizione di ‘VenerAzioni’, rassegna al femminile che omaggiare il talento “di Venere” in tutte le splendide sfumature delle Venus di oggi, in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, Assessorato alla Cultura.

INFO E BIGLIETTI

16 luglio, alle ore 21.30

Parco di Villa Venier di Sommacampagna – VR.

PREVENDITA BIGILETTI

VERONA BOX OFFICE Via Pallone 16 Verona – 045 8011154

BIGLIETTI ON LINE

www.boxofficelive.it e www.ticketone.it

Giorgia Fumo©Laila Pozzo via ufficio stampa Dannia Pavan