Il nuovo tour di Giorgia "Blu Live" fa tappa al Teatro Filarmonico di Verona

Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “Blu Live”, che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite.

L'appuntamento che si preannuncia davvero imperdibile a Verona è fissato per il 22 maggio 2023 al Teatro Filarmonico.

Le prevendite per tutte le date del “Blu Live” sono aperte dal 17 gennaio, alle ore 18, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

Giorgia / locandina Blu Live Tour 2023 Friends&Partners