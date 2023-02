Giona Marchi in concerto al Km Zero

Giona è la voce veronese più funky di tutti i tempi e dopo una lunga pausa forzata, torna finalmente in scena per i suoi numerosi fan. Sabato 4 marzo all’osteria birreria Km Zero di via San Michele 9 torna più vispo che mai e vocalmente in forma. La storia di Giorgio «Giona» Marchi parte negli anni Sessanta come cantante dei Mercenari, un complesso che si esibiva nei locali in voga all’epoca, a partire dal Piper, dal dopolavoro Ferrovieri gestito dal signor Pastore, dalla Lucerna di San Giovanni Lupatoto, a tutti gli altri ritrovi beat. Negli anni Settanta inizia la carriera milanese del nostro concittadino.

La sua voce ha segnato un'epoca. Non era solo quella che cantava la sigla di «SuperGulp! Fumetti in TV», il programma cult di Rai 2, e che dava la voce a Nick Carter, Ten (l'orientale celebre per le sue perle di saggezza precedute dall'immancabile «Dice il saggio...»), il grande e grosso Patsy e l'altrettanto corpulento Giumbolo. Era anche la voce di molti spot pubblicitari, da quello della Martini cantato con Ornella Vanoni («Quando il centro del mondo sei tu, quando vuoi qualche cosa di più, proprio questo è il momento…»), a quelli della Michelin, Kodak, Klinex («Ma dove vai se il klinex non ce l'hai?», domanda rivolta a una sposa imbarazzata che continuava a starnutire), della Coca Cola e dell'Heinecken. Era l'epoca di Carosello e quella voce che milioni di italiani hanno ascoltato, pochi lo sanno, ma era proprio quella di Giorgio Marchi. Settantacinque anni fa è nato a Casalbergo, frazione di Isola della Scala.

Parlando con Giona, subito ci si sente proiettati indietro nel tempo. Si torna bambini, in pigiama sul divano, a guardare Carosello prima di andare a dormire, ad ascoltare quei jingle semplici ma diretti, che poi continuavano a girare in testa per giorni. I “suoi” jingle. La sua vita, che spesso sembra un film, l'ha portato prima a cantare con la Vanoni, a cenare con Celentano, Fausto Leali, Albano e a fare da spalla a Lucio Dalla, e poi sulle navi da crociera a fare pianobar e il dj in discoteca per sopravvivere, quindi in Inghilterra ad aprire le serate di cantanti come Stevie Wonder, Ray Charles e Diana Ross e poi di nuovo sul palco con Betty Curtis con una nuova orchestra. «Per riuscire a guadagnare mi sono dovuto reinventare ogni volta. Il mio è un mestiere che regala moltissime emozioni, ma non bisogna adagiarsi sugli allori, altrimenti cambiano le mode e si viene dimenticati. Purtroppo era nota la mia voce, non la mia immagine e quindi non sono riuscito a diventare un personaggio anche se ho guadagnato parecchio in quel periodo. Anzi, la parentesi di “Supergulp” in parte mi mantiene ancora grazie ai diritti Siae», conclude Giona, che per l’occasione arricchirà la sua esibizione con la fantastica danzatrice del ventre Charis.

Inizio alle 21, prenotazioni allo 045 8921048.