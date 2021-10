"Voglio essere figlio di un uomo felice", Gioele Dix inaugura al Nuovo di Verona la rassegna "Divertiamoci a teatro"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appuntamento con la rassegna "Divertiamoci a teatro" il 27, 28 e 29 ottobre alle ore 21, il 30 ottobre alle ore 16 e alle 21, presso il Teatro Nuovo di Verona dove è in programma lo spettacolo "Voglio essere figlio di un uomo felice".

Un monologo che ruota attorno all’idea di paternità: ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando autori molto amati e illuminanti legami con la storia familiare dell’attore. Gioele Dix racconta alla sua maniera una vicenda letteraria e umana fitta di simboli. Lo fa con ironia e pescando nella sua storia personale e negli autori che più ama. Un recital che afferma il comune destino dei figli: la lotta individuale per meritare l’amore e l’eredità dei padri. Un lavoro costruito su un equilibrio sottile che solo un attore in stato di grazia sa mantenere.

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatrostabileverona.it/.

Biglietti

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...