Gioco e imparo! Laboratori "STEAM" al Children's Museum Verona

Tutti i lunedì dal 2 novembre al 14 dicembre, dalle 16 alle 16.45, al Children's Museum Verona arrivano i pomeriggi tra ingegno e divertimento con i laboratori STEAM e la visita al museo. Un'esperienza a 360 gradi all'insegna della scoperta e della curiosità!

Laboratori per bambini 3-5 anni e 6-12 anni a tema STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Matemathics), progettati per incuriosire e appassionare bambini e bambine alle materie scientifiche e sviluppare le loro capacità cognitive attraverso il gioco. I più piccoli potranno mettere alla prova tutte le loro abilità e trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento tra nuove scoperte grazie ai nuovi giochi educativi Quercetti.

I laboratori STEAM sono realizzati con il supporto di Quercetti giochi che metterà a disposizione i nuovi giochi educativi. E in regalo ad ogni bambino/a partecipante un gioco Quercetti!

Il Museo è aperto dalle 16.45 alle 18.30 e per tutti i bambini che partecipano all’attività potranno avere un biglietto speciale scontato per esplorare il CMV il giorno dell'attività: un ingresso al costo di 5 euro anziché di 9 euro! L’ingresso al museo per l’adulto non è soggetto a scontistica.

BIGLIETTI: bambini 3-12 anni: 10 euro; gli adulti possono accedere ai laboratori per bambini 3-5 anni con ingresso gratuito (per i laboratori 6-12 anni non è richiesta la presenza di adulti accompagnatori) I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione online.

I LABORATORI STEAM SI SVOLGONO SOLO IL LUNEDì DAL 2/11 AL 14/12.

SICUREZZA - Si ricorda che adulti e bambini/e sopra i 6 anni dovranno essere muniti di mascherina. Ulteriori informazioni sulle regole generali di ingresso sono disponibili sul sito del Museo.