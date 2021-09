Un weekend all'insegna del gioco con il primo "Verona Play" al Bastione San Bernardino per il Mura Festival

Scatta il divertimento. Nel weekend Bastione San Bernardino si trasformerà in una grande area da gioco. Il Mura Festival, ideato e promosso dall'assessore ai Rapporti Unesco Francesca Toffali nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, dà il via al primo ‘Verona Play’. Scacchi, carte e risiko, ma anche giochi di ruolo, in legno e miniature. Saranno oltre 200 le possibilità che si presenteranno agli occhi dei partecipanti, che verranno ‘guidati’ da un team di 50 volontari. Sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle 10 alle 20, tutti potranno divertirsi, grandi e piccoli. Tra i giochi proposti anche 'Vinci la Provincia', interamente dedicato alla scoperta di Verona. L’iniziativa è ad ingresso gratuito.

Tre le aree di gioco. La prima sarà libera e si potranno prendere in prestito scacchiere, mazzi di carte e pedine di ogni genere, sedersi al tavolo con gli amici e giocare. I volontari spiegheranno regole e punti. Uno spazio esclusivo sarà riservato agli scacchi, con i tornei che si terranno sia sabato che domenica. Per iscriversi è necessario inviare una mail a pixgallo@libero.it.

L’area giochi in legno immergerà i visitatori in un viaggio attorno al mondo, con le tradizioni ludiche più lontane, dall’indiano Carrom al Biliardo olandese. Non mancheranno le miniature di Warhammer agw of sigmar, Warhammer 40000, Il Signore degli Anelli, Blood bowl, Malifaux terza edizione.

Terza area sarà quella dedicata al Magic The Gathering, il più grande gioco di carte da collezione. A partire dalle ore 15 di entrambe le giornate, scatterà il torneo Modern. Per l’iscrizione basterà presentarsi allo stand prima dell’inizio o scrivere alle pagine Facebook e Instagram di Ludicamente Villafranca.

Tra le associazioni che collaboreranno all’iniziativa, Tana dei Goblin Verona, Ludica Scaligera, Maludici, Games Wardens, Anima Ludica, Ludus Gate, Le Rune del Lupo, e Quelli del Venerdì. Il programma completo è disponibile al link https://bit.ly/3tZ1LRx.





La festa continuerà anche la sera. Sabato, alle ore 21.30, le Holograms saliranno sul palcoscenico per dare vita ad un party anni ’80-’90 dalle sonorità pop neo-romantiche. Domenica sera, invece, alle ore 20.45 sarà la volta dell’Armata Brancaleone…Non ufficiale, gruppo cabarettistico musicale che porterà un repertorio di canzoni in dialetto veronese.

L’area food, wine and drink sarà aperta dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 24.

Web: https://murafestival.it/events/verona-play/

