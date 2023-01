In gioco con la Ludica a Verona

Con il nuovo anno riprendono le iniziative promosse dalla Circoscrizione 2^ assieme all'Associazione Ludica Scaligera: per tutta la giornata e ad ingresso gratuito ogni stanza del Centro di Incontro di Parona in Piazza della Vittoria sarà dedicata ad una tipologia di gioco (miniature, legno, gioco da tavola, gioco narrativo) per mettere attorno a tavoli famiglie e ragazzi, riscoprendo la socialità e lo stare insieme attraverso il gioco.

Ogni domenica da gennaio a maggio 2023 avrà inoltre un tema specifico:

Domenica 29 gennaio con la "La storia e i suoi protagonisti"

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 il tema sarà "Costruisci, inventa, amministra"

Domenica 30 aprile 2023 si esploreranno gli "Universi narrativi"

Domenica 28 maggio 2023 sarà la volta del "Viaggio nello spazio"

Domenica 25 giugno 2023, con "Green Day: Natura e Agricoltura"

Elisa Dalle Pezze, Presidente Circoscrizione 2^: «Si rinnova la collaborazione con l'Associazione Ludica Scaligera. non solo per offrire alle famiglie e ai giovani opportunità di trascorre una giornata diversa dal consueto, ma soprattutto consapevoli dell'importanza di riscoprire questa specifica dimensione del gioco contribuisce allo sviluppo cognitivo e migliora le competenze sociali e relazionali. I giochi da tavolo, nello specifico, insegnano a rispettare i tempi degli altri, a comprendere e seguire le regole, a collaborare e anche, se si perde, a fallire».