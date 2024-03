Gio Evan e il lido estivo itinerante sbarcano a Villa Venier di Sommacampagna per l'unica data del Triveneto

Dopo un'eccezionale serie di 16 sold out su 16 date del suo tour teatrale "Fragile/Inossidabile", il prossimo 17 luglio 2024 Gio Evan è pronto a tornare sul palco con “Moksa Bar”, un vero lido itinerante nella meravigliosa cornice di Villa Venier, per uno speciale evento di Verona Folk organizzato Box Office Live in collaborazione con Comune di Sommacampagna, unica data in Triveneto.

Lo spettacolo vive nelle ambientazioni estive, storie di bagnanti, di salvataggio, di sole da prendere e di sole da rendere, di mari così belli da rivedere e mari assolutamente da rivedere. Musica, Stand up comedy e poesia ancora una volta in un unico formato conviviale per un’estate diversamente divertente e riflessiva.

Ciò che rende davvero speciale lo spettacolo live di Gio Evan è la sua capacità di giocare con le parole e i concetti visionari raggiungendo profondità ma allo stesso tempo nuove altezze e dando al pubblico una nuova prospettiva sulla vita e sulle emozioni. Attraverso le sue parole e la sua musica, Evan esplora temi universali come l'amore, la perdita, la resilienza, la speranza, l’essere, toccando le corde emotive degli spettatori in modo autentico e profondo.

Lo spettacolo è un'esperienza unica e coinvolgente, che lascia il pubblico con un senso di meraviglia e ispirazione. L’evento è organizzato da Box Office Live per la diciassettesima edizione di Verona Folk, storica rassegna di musica folk e d’autore, in collaborazione con Comune di Sommacampagna nella rassegna culturale estiva Palco Venier.

PREVENDITA BIGILETTI:

VERONA BOX OFFICE Via Pallone 16 Verona – 045 8011154

BIGLIETTI ONLINE:

Gio Evan / foto ufficio stampa BoxOffice Verona