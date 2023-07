Gin’n’Jazz e Murato Festival: due serate di musica al Bastione di San Bernardino

Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio saranno due serati musicali speciali per il Mura Festival.

Mercoledì, nuovo appuntamento con la rassegna Gin’n’Jazz al Bastione di San Bernardino. Ad esibirsi sarà Andrea Pimazzoni, accompagnato da Rudy Speri e Gianni Sabbioni. Il virtuosismo del sassofono di Pimazzoni incontrerà il gusto sofisticato e armonico della chitarra di Speri, intercettando atmosfere tipicamente swing con il contrabbasso di Sabbioni, il tutto per regalare una serata all’insegna della buona musica.

Il trio propone un’interessantissima selezione di brani originali e di standards, dando un grande spazio all’interplay. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in un universo sonoro affascinante e di godere di una esibizione che rappresenta il meglio del genere jazz contemporaneo.

La serata, come sempre, sarà arricchita dai gusti dei cocktail a base di gin per un’esplosione di sapori e suggestioni. Partner della serata: Gin Mazzetti e Fever Tree. L’appuntamento è alle 20.30.

Il 13 luglio ci sarà invece il Murato Festival: una serata musicale in cui, sul palco, si alterneranno giovani gruppi del territorio. L’evento, organizzato con la Murato, un collettivo di produzione audio di Verona che si occupa di music production, sound design, podcast production e audio content, vedrà la partecipazione di alcuni dei progetti musicali più promettenti del panorama veronese come: La ragazza dello Sputnik, Non temere Antropos e Parco Natura Morta. Una serata che segna ancora una volta la volontà di Mura Festival di sostenere e supportare la musica veronese e i giovani talenti. L’ingresso alla serata, in partenza dalle 21, è gratuito.