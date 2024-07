Gin'n'Jazz a Mura Festival: presentazione dell'album Evening Trip di Giovanni Ferro

La serata di mercoledì 10 luglio a Mura Festival sarà un evento imperdibile per gli amanti del jazz. In occasione della rassegna Gin'n'Jazz, l’appuntamento musicale vedrà protagonista il concerto di presentazione dell’album Evening Trip di Giovanni Ferro e, a seguire, una speciale jam session dedicata alla memoria di Paolo Mappa, noto batterista che per tanti anni ha abitato a Verona.

Evening Trip è l'album pubblicato dal chitarrista Giovanni Ferro nel 2023, che raccoglie alcuni dei più celebri standard jazz insieme a un suo brano originale che dà il titolo al lavoro. Il mood della raccolta è di carattere crepuscolare, e la scelta degli standard è in linea con questa intenzione. Tra le tracce a cui si ispira l'album troviamo capolavori come "Peace" di Horace Silver, "Nefertiti" di Wayne Shorter e "In a Silent Way" di Joe Zawinul. La formazione che si esibirà è composta da: Mezuru Takahashi - tromba, Giovanni Ferro - chitarra, Nicola Monti - contrabbasso, Roberto "Bobo" Facchinetti - batteria.

Al termine del concerto, la serata proseguirà con una jam session dedicata alla memoria di Paolo Mappa, un artista che ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale veronese. Sarà un momento speciale di condivisione e improvvisazione musicale, che permetterà ai musicisti presenti di rendere omaggio a questo grande batterista.

Partner della serata: Distilleria Orobica Autonoma.