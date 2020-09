Gin & Jazz al "Mura Festival" di Verona per una frizzante serata di musica live

A Mura Festival (Bastione di San Bernardino – Circonvallazione Maroncelli), ogni mercoledì sera dalle 20.30, un appuntamento che farà immergere il pubblico presente in un’atmosfera unica sulle note del jazz, accompagnata da degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati. Questo mercoledì, 9 settembre, a rendere ancor più incantevole ed affascinate la cornice del Parco delle Mura e le ricette a base di gin, spezie e tonica, il maestro Mezuru Takahashi che, con la sua tromba, delizierà il pubblico con un elegante sottofondo musicale jazz.

Ingrediente chiave di questa speciale serata, un gin che esalta la natura e le tradizioni della Lessinia, un prodotto artigianale, realizzato con erbe officinali che crescono spontaneamente in questo territorio. La rosa canina unita al ginepro è la botanica che rende unico e inconfondibile questo distillato, composto da tredici erbe, una per ciascun comune storico di questa affascinante terra, la valle dei Cimbri. Il Moilant Gin Zanèibe, racchiude la storia di quattro amici veronesi che hanno voluto unire l’amore e la passione per il Gin Tonic con quello per la propria terra. A rendere davvero speciale questa ricetta il gusto aromatizzato della tonica Indian Fever Tree, con una guarnizione di bacche di ginepro.

A seguire, gli amanti del palco e appassionati del genere musicale, potranno esibirsi sul Green Stage del MuraFestival ed intrattenere il pubblico con una jam sassion. MuraFestival è una manifestazione che, per tutti i giorni, fino al 31 ottobre, anima il Bastione di San Bernardino, una location unica e magica, con appuntamenti per ogni età e gusto.

Informazioni e contatti

L’ingresso al parco è gratuito, è possibile prenotare la degustazione di Gin Tonic inviando un sms o WhatsApp al 3349595638.

Web: https://www.facebook.com/murafestival/