Gin'n'Jazz al Mura Festival di Verona con il sound brasiliano del Mauricio Melo Trio Feat. Peo Alfonsi

Al Mura Festival torna l'appuntamento con Gin’n’Jazz, la rassegna che ogni settimana coinvolge il pubblico facendolo immergere in un’atmosfera unica sulle note del jazz, accompagnata da degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati. Il prossimo appuntamento proposto dal festival, ideato e promosso dal Comune di Verona nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, è per mercoledì 1 settembre alle ore 20. Ad animare il Bastione di S. Bernardino ci sarà il sound brasiliano de l Mauricio Melo Trio Feat. Peo Alfonsi, formazione composta da Mauricio Melo, Antonio Pastore e Matteo Vallicella, con ospite d’eccezione Peo Alfonsi.

Mauricio Melo, batterista polistrumentista, produttore e insegnate, originario del Brasile, radicato in Italia dal 2026, vanta collaborazioni con diversi artisti nazionali e internazionali.

Antonio Pastore è un pianista, compositore e produttore veronese. Dopo alcune esperienze dal vivo e in studio, nel 2017 è entrato a far parte della band del cantautore e produttore Paletti, sotto Woodworm Publishing.Per il 2022 è prevista l’uscita del suo primo album, che vede la partecipazione - tra gli altri - di The Matt Project e del batterista e percussionista Mauricio Melo.

Matteo Vallicella ha affrontato i primi studi di basso elettrico con Marco Teti, armonia e teoria musicale con Andrea Sorgini presso l’A.M.M. di Verona. Nel 2014 viene chiamato a partecipare alla trentottesima rassegna musicale “I Nuovi Talenti” organizzata dal Rotary Club, manifestazione che premia i migliori allievi dei conservatori di musica Classica e Jazz.

La versatilità e l’interesse per tutta la musica, lo portano a collaborare sia live, che in studio di registrazione come bassista, contrabbassista, compositore e arrangiatore in svariate situazioni musicali italiane ed estere: jazz, blues, soul, rock, pop, hip hop, musica elettronica e altri.

Peo Alfoni da sempre ha una grande attenzione verso la musica jazz e le sonorità della musica popolare. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento ed ha conseguito un diploma in Didattica della musica. Accompagna ai suoi impegni di strumentista e compositore una costante attività didattica, è insegnante di chitarra jazz presso il Conservatorio di Parma. Prende parte alle formazioni: duo con Massimo Ferra; duo con Sandro Fontoni, duo con Roberto Ottaviano; trio con Roberto Ottaviano e Vincent Courtois; trio Ammentos con Fausto Beccalossi e Salvatore Maiore; trio Amada con Salvatore Maiore e Roberto Dani; quartetto New World Sinfonia con Al Di Meola; quartetto Canto d'Ebano con Gabriele Mirabassi, Salvatore Maiore e Alfred Kramer; duo con Norma Winstone.

Ad accompagnare la serata, il Gin Tonic Premium del liquorificio bolognese Virus abbinato a toniche aromatizzate Fever Tree.

Informazioni e contatti

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24 sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglie l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...