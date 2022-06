Riparte la musica al Mura Festival con la serata Gin’n’Jazz

In occasione della terza edizione del Mura Festival, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, ogni mercoledì sera dalle 20.30, la rassegna Gin’n’Jazz, un appuntamento che farà immergere il pubblico presente in un’atmosfera unica sulle note del jazz, accompagnata da degustazioni di Gin Tonic Premium, rigorosamente selezionati.

Questo mercoledì, 15 giugno, a rendere ancor più incantevole ed affascinate la cornice del Parco delle Mura di San Bernardino arriva la musica jazz del quartetto composto da Alessandro Vaccari al sax, Matteo Fontana alla chitarra, Luca Pisani al basso e Oreste Soldano alla batteria. Una serata frizzante, all'insegna della buona musica, dei mostri sacri Horace Silver, Charlie Parker e Thelonius Monk e a seguire una Jam Session, come nella migliore tradizione jazz.

Le note vellutate del jazz saranno accompagnate da una selezione di pregiati Gin del liquorificio Zanin: principe della serata, Giulian gin, caratterizzato da ginepro raccolto in Italia a cui sono state aggiunte nella miscela delle botanicals, bucce essiccate di arancio dolce e semi di coriandolo, piccole dosi di fiori di assenzio e radice di genziana che apportano un leggero retrogusto amaro, mentre la radice essiccata di iris bilancia e armonizza il tutto. A creare un perfetto mix, le toniche aromatizzate Fever Tree, che complementano le varie categorie di sapore dei gin, in bilanciamenti perfetti e sorprendenti.

Informazioni e contatti

L’area food, wine and drink è aperta dal 15 giugno, dal martedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica e festivi, dalle ore 12 alle ore 14 e dalle 16 alle ore 24.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di serenità, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, senza rischi.

Il Festival animerà Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2022. Il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.