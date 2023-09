Giazza by night: escursione notturna e cena in agriturismo

Partiremo dall’abitato di Giazza, o per meglio dire Ljetzan, in terra cimbra, per questa spettacolare escursione. Percorreremo antiche vie di transumanza, attraverso boschi e pascoli, e incontreremo alcune contrade tipiche, illuminati sia dalla luna crescente che dalle nostre torce frontali. La quiete qui regna sovrana ma, se avremo fortuna, potrà essere interrotta da un suono maestoso: il bramito del cervo!

Una sosta tutta particolare ci aspetterà lungo il percorso per la cena, in una location unica e con un istrionico padrone di casa che ci delizierà con piatti davvero speciali…preparate i vostri palati! Al ritorno, lungo la nuova ciclo-pedonale, il dolce suono del torrente ci farà compagnia rientrando nell’abitato di Giazza.

Equipaggiamento richiesto: è richiesto abbigliamento tecnico adatta alla quota e alla stagione (giacca antivento, indumenti pesanti, scarpe da trekking a collo alto per la protezione della caviglia, acqua, consigliati bastoncini da trekking, torce frontali).

Costo: 35 euro cena compresa bevande escluse (20 euro per la guida ambientale escursionistica + 15 euro per la cena che verranno raccolti direttamente dalla struttura che ci ospiterà). L’iscrizione è obbligatoria.

Termine iscrizioni: giovedì 5 ottobre. Non è consentito il pasto al sacco in quanto l’esperienza della cena è parte integrante del tema della serata.

Info & prenotazioni: tel. 3490032550 (WhatsApp) – elisa.imbimbo.vr@gmail.com

Ritrovo: 8 ottobre 2023 ore 17.30 presso il parcheggio di Giazza – SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ.