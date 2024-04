GePa - Giardini e paesaggi aperti: Villa Arvedi e il suo parco

Nel mese che IFLA dedica al #paesaggio, torna il GePA, con molte aperture nel Triveneto Emilia Romagna e in tutte le regioni d'Italia, a partire dal 7 aprile. Per le modalità di partecipazione, leggi con attenzione le informazioni sulla locandina o collegati al Sito Internet.

Villa Arvedi

Situata in prossimità delle colline veronesi, in posizione dominante sulla Valpantena a Grezzana, la maestosità di Villa Arvedi domina il paesaggio collinare, un paesaggio dolce inalterato dal tempo, pregevole per le coltivazioni di ulivi secolari. L’elegante Villa Arvedi, seicentesca, viene acquistata nel 1824 da Giovanni Antonio Arvedi ed è tuttora di proprietà della famiglia. Si colloca al centro di una grande proprietà agricola in continuità alla tipica struttura della villa veneta. E’ conosciuta anche per il suo splendido giardino all’italiana. Un giardino che si contraddistingue per l’inconfondibile eleganza e sobrietà, caratterizzato da raffinati disegni a duplice ventaglio, un unicum nel panorama italiano. Il giardino, seguendo un elaborato schema geometrico, si estende su un ampio ripiano ai piedi della villa. Dalla fontana, cuore spaziale ed estetico del terrazzamento, posta al centro del viale d’accesso alla villa contornato da grandi cespugli di bosso, si dipartono due complessi ventagli vegetali con volute sinuose tipicamente barocche.

