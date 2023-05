Torna a Verona l'appuntamento con "Giardini Aperti"

Sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 si terra? la quarta edizione di Giardini Aperti a Veronetta e oltre che permette di visitare giardini e spazi verdi del quartiere di Veronetta, normalmente non aperti al pubblico. Si potranno visitare 28 giardini, di cui 10 aperti per la prima volta. Sara? questa l’occasione per lunghe passeggiate sui colli e per scoprire nuovi percorsi lontani dal traffico della citta?. Ogni visitatore potra? scegliere da dove iniziare la propria visita creando un itinerario a misura. La scelta dei giardini coinvolti viene pensata ogni anno durante i mesi invernali e ponendo attenzione sulla varieta? del percorso, sul valore degli spazi scelti tramite sopralluoghi e con la collaborazione dei cittadini che sono stati chiamati, sui canali social dell’Associazione, a segnalare i giardini che ritenevano interessanti.

L’obiettivo della manifestazione e? quello di sensibilizzare i cittadini e i visitatori al tema degli spazi verdi che sono oggi stati finalmente riconosciuti come indispensabili alla nostra salute e al nostro benessere. Questi possono essere giardini privati, orti di conventi e monasteri e parchi pubblici, ma anche giardini abbandonati e spazi incolti che potrebbero essere trasformati in giardini. Gli spazi da visitare hanno anche lo scopo di far conoscere al visitatore alcuni proprietari che possono raccontare la loro grande passione per le piante e il giardinaggio. Questa iniziativa, a cura dell’associazione Giardini Aperti Verona in collaborazione con il Comune di Verona, nasce per far scoprire al pubblico luoghi della citta? meno iconici. E? importante vedere la costanza, negli anni, della partecipazione dei visitatori all’iniziativa Giardini Aperti a Veronetta (quasi 2.000 visitatori nel 2022, un 30% in piu? rispetto all’edizione precedente).

Come l’anno scorso, i giardini visitabili non saranno solo entro le mura che racchiudono il quartiere, ma anche nella parte collinare del quartiere della Biondella verso est e del quartiere della Valdonega verso ovest. Ecco perche? viene associata la denominazione "e oltre" nel titolo dell’evento. Si andra? oltre le mura, di nuovo verso il parco delle Colombare oggetto di un progetto di valorizzazione di cui Giardini Aperti Verona Aps e? partner, e verso Biondella. La zona di Biondella, a molti ancora sconosciuta, e? adiacente al quartiere di Veronetta ma si sviluppa sulle pendenze sinuose che entrano ed escono dalle mura; proprio in questa zona si trovano incantevoli ville e giardini. Il nome Biondella potrebbe derivare dal grano dorato he si coltivava in questa zona o dal colore della pietra caratteristica di questi luoghi.

Molto importante per questa iniziativa è la partecipazione dei locali (ristorantini, osterie, commercianti, caffetterie e artigiani) di Veronetta, un quartiere da sempre molto vivo e attivo, sono in molti a supportarci con la promozione di questo weekend culturale e saranno in molti a tenere aperti i loro spazi durante il week end per permettere ai visitatori momenti di piacevole ristoro.

Come partecipare

La vendita dei biglietti on-line e? attiva dal 1 maggio sul sito https://www.giardiniapertiverona.org/ e fin dal primo giorno ha registrato molto interesse da parte dei primi iscritti! Esibendo la ricevuta che verra? inviata per email, si ritira il kit presso: FEVOSS (Via Santa Toscana 9) da lunedi? 22 a venerdi? 26 maggio (14 – 18). Durante i due giorni della manifestazione, il kit puo? essere ritirato a Porta Vescovo.

Biglietteria in loco: Porta Vescovo (ingresso da via XX Settembre) sabato 27 maggio (9 – 17) e domenica 28 maggio (9 – 16); oppure IAT di via Leoncino 61 (Palazzo Barbieri) da sabato 20 a sabato 27 maggio (9 – 17) e domenica 28 maggio (9 – 16).

L’evento si svolgera? dalle 10 alle 18 ed e? necessario un Titolo di Accesso che e? un contributo per adulto di 10 euro all’organizzazione dell’evento. I partecipanti fino a 25 anni pagano 6 euro. Possono partecipare gratuitamente i bambini sotto i 13 anni e i disabili con un accompagnatore.

Con il Titolo di Accesso verra? consegnato un kit composto dal braccialetto che consente l’entrata ai giardini durante i 2 giorni della manifestazione, dalla mappa con l’indicazione dei luoghi da visitare e da un libretto (fino a esaurimento copie) che racconta la storia dei giardini e del quartiere. I giardini avranno un accesso regolamentato dai custodi volontari che saranno a disposizione dei visitatori per notizie e informazioni.