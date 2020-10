Appuntamento al Children’s Museum Verona per i 100 anni di Gianni Rodari

Il 23 ottobre si festeggia un anniversario davvero importante: il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, il maestro della fantasia. Per l’occasione giovedì 22 e venerdì 23 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 prenderanno vita due giornate tra filastrocche strampalate e storie bizzarre che metteranno alla prova la creatività dei visitatori, grandi e piccini.

Durante i sabati e le domeniche di ottobre e novembre è possibile partecipare allo spettacolo della scienza con uno sbalorditivo Science Show. Qui pozioni, reazioni chimiche e fantastiche esplosioni lasceranno a bocca aperta tutti i partecipanti, dal più piccolo al più grande. Ospite d’onore: l’azoto liquido!

Il programma degli eventi

Per partecipare alle proposte è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, sul sito del Museo www.cmverona.it, oppure al link diretto: https://bit.ly/BigliettiCMV.

100 anni di Gianni Rodari | 22 e 23 ottobre h. 17.30 – 19.30

Due giornate all’insegna dell’immaginazione e della creatività tra filastrocche, favole strampalate e storie che nella loro geniale semplicità ci meravigliano ancora oggi. Tutta la famiglia potrà ascoltare fiabe e filastrocche, mettersi alla prova inventandone di nuove e dare vita ai personaggi con timbri e altri oggetti!

Costi: bambini 0-1 anno ingresso gratuito; 10 euro bambini 3+ anni e adulti

Science Show

A ottobre il sabato e la domenica alle 15.30. A novembre il venerdì h. 21, il sabato h. 15.30 e la domenica h. 16.30 (durata spettacolo 45 minuti).

Pozioni, reazioni chimiche e… Fantastiche esplosioni in un susseguirsi di esperimenti scientifici dagli esiti inaspettati e straordinari, eseguiti con ironia e comicità per stupire e incuriosire piccoli e grandi! Ospite d’onore per l’evento: l’azoto liquido per lo spettacolo sensazionale della scienza che lascerà tutti a bocca aperta! Costi: 5€ bambini 3+ e adulti; gratuito per bambini 0-2 anni.