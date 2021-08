A Mozzecane Stephanie Ghizzoni Quartet omaggia Lucio Dalla

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, alcuni dei quali hanno registrato il tutto esaurito, si chiude il cartellone estivo di spettacoli e concerti del Comune di Mozzecane. A chiudere la rassegna, domenica 29 agosto alle ore 21 a Villa Ciresola (Via Carlo Montanari 59), si occuperà la potente voce di Stephanie Ocèan Ghizzoni con l'omaggio a Lucio Dalla "Lettere alla Luna". La data recupera la replica dello spettacolo del 4 luglio, annullata a causa del maltempo.

Lettere Dalla Luna è un viaggio all’interno dell’enorme eredità artistica di Lucio e nasce dal desiderio di regalare una personale visione del suo mondo pieno di suoni e di immagini e dei suoi personaggi straordinari, provocatori e bizzarri. Le storie e i personaggi di Lucio rivivono in questo progetto dalle infinite suggestioni sonore e visive, attraverso alcune delle sue canzoni più celebri che, illustrate nei dipinti realizzati personalmente dalla cantante, accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale immersivo ed emozionante. Anna e Marco, Tazio Nuvolari e Caruso, tratteggiati dalle pennellate decise della nota cantante blues bresciana, animeranno 18 tele per 18 brani in un'inedita formula mostra-concerto che, allestita all'interno del parco della villa, guiderà il pubblico nell'immaginifico universo del celebre cantautore bolognese.

Accompagnata da Daniele Rotunno al pianoforte, Marco Pasetto al clarinetto e sax soprano e con la straordinaria partecipazione di Sbibu alle percussioni, Stephanie Ghizzoni torna con un concerto vibrante ed intenso nelle vesti di uno degli artisti più audaci e visionari della musica italiana: Lucio Dalla.

BIGLIETTI:

10 euro per il biglietto intero e 7, euro per il ridotto over 65 e under 14

La biglietteria sarà aperta dalle ore 20.00 del giorno dello spettacolo. Il biglietto è comprensivo di convivialità.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la biblioteca comunale “Galileo Galilei” in Via Carlo Montanari, 59 (lunedì-martedì-mercoledì- venerdì dalle 15.30 alle 18.30 / giovedì-sabato dalle 9.00 alle 12.00).

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0456340501-3463566425.

Per l'accesso è obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19.

