"Il Ghibellin fuggiasco" con Alessandro Anderloni in scena al Teatro Popolare di Verona

Da 700 anni Dante parla a tutti e a dargli voce sabato 12 giugno alle ore 21 sarà Alessandro Anderloni, ospitato dal Laboratorio Autogestito Paratod@s e dal Teatro Popolare di Verona, in Corso Venezia 51.Lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo riservato ai tesserati alle 19. Nel rispetto delle normative anticovid, l'ingresso sarà su prenotazione con un contributo di 5 euro e sottoscrivendo la tessera associativa Equilibrio Precario Aps. Per prenotare è necessario inviare una mail all'indirizzo teatropopolarediverona@gmail.com o chiamare il 329 3312003.

Ripercorrendo la vita di Dante, Alessandro Anderloni interpreta i canti della profezia dell’esilio nella Commedia: Inferno X (Farinata degli Uberti), Inferno XV (Brunetto Latini), Paradiso XVII (Cacciaguida).

«Tutti li mali e l’inconvenienti miei dalli infausti comizi del mio priorato ebbono cagione e principio», scrisse Dante in esilio, in una lettera perduta ma tramandataci dal suo biografo Leonardo Bruni. Perché l’Alighieri prese parte alla vita politica fiorentina, si schierò, diventò priore e si oppose alle mire di colui che a Roma mercanteggiava Cristo e pretendeva di dominare anche la città del «maledetto fiore». Per volere di Papa Bonifacio VIII, Dante fu esiliato, bandito, condannato. E vagò. prima guelfo combattente, poi ghibellino fuggiasco, in fine «per se stesso». Fu esule, perseguitato e rifugiato per le città d’Italia, chiedendo quell’ospitalità che Verona per prima gli offrì, cortese. Accadeva settecento anni fa. Un altro tempo, un’altra città...? Ne siamo davvero sicuri?

Informazioni e contatti

Evento facebook: https://fb.me/e/4u5RmKnuK

Per informazioni: https://www.lefalie.it/progetto/324/alessandro-anderloni-dice-dante

