La violoncellista Paola Gentilin e la pianista Margherita Santi in concerto al Teatro Fucina Machiavelli

Sabato 23 aprile alle 17 nel Teatro Fucina Machiavelli, ultimo appuntamento della rassegna "Un’ora di musica" con un duo al femminile, composto dalla violoncellista Paola Gentilin e dalla pianista Margherita Santi, che eseguiranno sonate scelte di Beethoven e Brahms. Di Beethoven sarà eseguita la quinta ed ultima, e forse la più profonda e più bella, delle Sonate per pianoforte e violoncello - in re maggiore, op. 102 n. 2, che rappresenta in pieno l’evoluzione compositiva del genio di Bonn.

Quando alla fine del diciottesimo secolo Beethoven componeva le prime due sonate per violoncello e pianoforte il genere non esisteva ancora, come forma specifica e affermata. Il rapporto tra il pianoforte ed uno strumento di tessitura grave pone infatti problemi compositivi particolarissimi e di difficile soluzione, perché il suono del violoncello viene facilmente coperto dal suono del pianoforte. Il fatto che la Sonata per pianoforte e violoncello non fosse ancora stata affrontata da autori come Haydn e Mozart permise però a Beethoven una grande libertà compositiva che divenne fondamentale non solo nell'arco biografico-stilistico beethoveniano, ma nella storia stessa della musica da camera.

Di Brahms si è scelta invece la Sonata in mi minore, iniziata nel 1862, dopo che l'autore aveva svolto una brillante attività pianistica in lunghe tournées in Germania e fuori. Da principio il musicista aveva scritto due movimenti e un adagio, ma non rimase soddisfatto da quest'ultimo tempo, tanto è vero che accantonò la Sonata per riprenderla poi nel giugno del 1865 e aggiungervi un Finale in forma di fuga. La prima esecuzione ebbe luogo a Lipsia solo il 14 gennaio 1871, dopo un lunghissimo lavoro di perfezionamento.

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/gentilin-belluzzi/