"JazzDay" al Teatro Ristori con GeGè Telesforo in concerto

Sabato 30 aprile alle ore 20 il Teatro Ristori festeggerà come di consueto l’International Jazz Day, con ospiti GeGè Telesforo 5TE, che oltre al conosciuto musicista e vocalist GeGè Telesforo vedrà Daniela Spalletta, voce, Domenico Sanna, pianoforte e tastiere, Michele Santoleri, batteria, e Pietro Pancella, basso, e i MaNiDa, band vincitrice della terza edizione del concorso M4NG – Music 4 the Next Generation.

Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGè, all’energia di Domenico e Michele, due giovani, eccezionali musicisti. La fantastica Daniela dona alla band il suo incredibile talento dando vita ad un momento di musica felice, allegro ed allo stesso tempo, complesso e ricercato.

GeGè Telesforo

La vittoria del Jazzit Award per 10 anni consecutivi dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile corona un periodo importante caratterizzato da un numero incredibile di concerti a dall’affermarsi delle sue molteplici attività:

Musicista e vocalist: “SONGBOOK”, libro di spartiti e compilation on line, è la raccolta dei suoi numerosi successi. E’uscito il 27 marzo 2020 il suo nuovo lavoro “IL MONDO IN TESTA”; Ricercatore e divulgatore musicale: con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità; Comunicatore tv: il suo programma “VariazioniSuTema” per Rai5, parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Il racconto dell’arte e del mestiere della musica, con quella chiave ironica, comune denominatore di tutte le attività di GeGé.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.