Francesca Reggiani porta a Mozzecane il suo brillante show "Gattamorta"

Torna la rassegna declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live che, dopo il grande ritorno sulle scene di Antonella Ruggiero con un inedito live dedicato alla scuola genovese ed il concerto che suggella l’attesa reunion dello spumeggiante duo dance-pop Paola&Chiara, annuncia la quarta e ultima Venus del suo cartellone in rosa. Ospite per la prima volta a “Venerazioni”, giovedì 7 settembre alle ore 21.30, Francesca Reggiani approda a Mozzecane per l’unica data in Veneto del suo iconico lavoro teatrale dedicato a alle contraddizioni e ai paradossi della società contemporanea: “Gattamorta”.

Un brillante one-woman show che alza il sipario su un diario di quotidiane follie, schierando sul palco mozzecanese di Villa Ciresola attualità e costume, informazione e politica, nel tipico stile graffiante e a tutto campo di Francesca Reggiani. Con “Gattamorta”, la comica romana prende a pretesto la caratteristica principale di questo pungente epiteto, ovvero la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo, l’incerto confine tra vero e falso, sentimenti e risentimenti, buoni visi e cattivi giochi. Tra brucianti monologhi e ciniche riflessioni, icone comiche del suo repertorio e nuovi personaggi presi in prestito dalla contemporaneità vengono immortalati in un’abile e disincantata fotografia dell’oggi.

Munita della sua sottile e proverbiale sagacia, la cabarettista ed imitatrice romana prende di mira gli annosi stereotipi nei rapporti uomo/donna e la viziata rappresentazione che se ne dà nella comunicazione e nelle relazioni sociali. Dopo le sue irresistibili performance televisive a fianco di Serena Dandini nelle trasmissioni satiriche “La TV delle ragazze” e “Stati Generali”, la Reggiani torna live dando voce, con le sue esilaranti imitazioni, alle innumerevoli star del circolo mediatico contemporaneo: scienziati, virologi, cuochi, opinionisti, influencer e ministri della provvidenza.

Gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna, e “Narr.azioni”, il cartellone di appuntamenti teatrali e musicali del Comune di Mozzecane.

Francesca Reggiani / foto Ufficio stampa Box Office Live