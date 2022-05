Gastronomia sostenibile, tra sapori e profumi del nostro territorio

In occasione della giornata mondiale della gastronomia sostenibile (18 giugno) noi di Cantine Giacomo Montresor, in collaborazione con Il Vigneto dei Salumi, apriamo la nostra cantina per un evento esclusivo, in cui degustare eccellenze enogastronomiche del territorio. Il nostro partner Vigneto dei Salumi è una realtà che valorizza la sapienza artigianale, mantenendo tutte le sfumature di profumi e di sapori di una lavorazione fatta a mano, e che rispetta il lento scorrere del tempo.

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

ore 15 arrivo degli ospiti e calice di benvenuto in giardino/wineshop

ore 15.30 visita guidata della cantina

ore 16.15 all’interno del salone per l'appassimento delle uve di Recioto e Amarone, si terrà una degustazione guidata dei salumi in abbinamento ai nostri vini

ore 17 raccolta dei contatti, acquisti e saluti

Costo a persona: 30 euro.

PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE: wineshop@vinimontresor.it - +39 045 913399.