"Fandango": in Sala Maffeiana il primo concerto della Gaspari Foundation

Gaspari Foundation alza il sipario sulla prima stagione post-Covid con 6 concerti dal vivo, in programma dal 3 maggio al 27 giugno negli spazi dell'Accademia Filarmonica. Sarà la sala Maffeiana ad ospitare quella che si preannuncia un'edizione unica nella storia della Fondazione, per il contesto storico in cui si inserisce, per lo spazio riservato ai giovani emergenti del panorama artistico nazionale e per gli obiettivi benefici dell'iniziativa. Padrona di casa sarà infatti l'orchestra da camera L'Appassionata, formata rigorosamente da giovani musicisti professionisti, che per l’intera programmazione si esibiranno al fianco di un ventaglio di interpreti solisti, accomunati da un’esperienza professionale consolidata su prestigiosi palcoscenici. Un’edizione, dunque, che non solo guarda ai giovani artisti ma ha deciso di sostenere il comparto investendo nelle nuove generazioni di professionisti del settore, senza tuttavia dimenticare gli scopi benefici della Fondazione, con l’intero ricavato degli eventi che sarà devoluto a progetti del territorio. Sempre alta anche l'attenzione verso il pubblico, che mai come ora bisognoso di proposte di qualità.

Si parte lunedì 3 maggio in Sala Maffeiana alle 18 con il concerto 'Fandango', che avrà come ospite solista Giulio Tampalini, uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi italiani, apprezzato oggi in tutto il mondo.

Quindi il 16 maggio alle 11 con 'La morte e la fanciulla' e l'ospite Milo Ferrazzini al violoncello; il 30 maggio alle 11 'Moderno Antico', con l'orchestra che accompagnerà il flauto di Tommaso Benciolini; il 6 giugno alle 11 Hana Kotková al violino, Claude Hauri al violoncello e Corrado Greco al pianoforte, saranno i protagonisti di 'In Memoriam'; il 13 giugno sempre alle 11 sarà la volta del violino di Jaroslaw Nadrzycki per il concerto 'La leggenda di Paganini'.

Per il gran finale del 27 giugno alle 18, ci si sposterà al Teatro Filarmonico, dove andrà in scena 'Nuovi orizzonti' con il pluripremiato Alberto Nosè al pianoforte. La rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Verona e del contributo di Bper Banca è stata presentata in streaming in municipio. Presenti, in video collegamento, l'assessore alla Cultura Francesca Briani, il presidente e fondatore della Gaspari Foundation, l'imprenditore e mecenate Giuseppe Gaspari, con il direttore artistico Tommaso Benciolini.

«Un momento che aspettavamo davvero da molto tempo e che ci riempie di emozioni positive - ha detto l'assessore Briani -. La programmazione culturale della città è pronta a ripartire con gli eventi in presenza, un segnale di ottimismo che cogliamo con molto entusiasmo. Non posso che ringraziare la Gaspari Foundation per il prezioso contributo con cui arricchisce la proposta culturale cittadina e in particolare il fondatore e mecenate Giuseppe Gaspari. La scelta di sostenere le nuove generazioni, con l'istituzione di un'orchestra dedicata ai giovani professionisti, è un stimolo in più per avvicinare i nostri ragazzi alla cultura e a tutte le sue forme di espressione».

«In questo difficile momento, una realtà come la Gaspari Foundation – spiega il suo presidente Giuseppe Gaspari - che ha tra le sue finalità la cultura, le nuove generazioni e la beneficenza, non può che rimarcare il proprio ruolo all'interno della società. Per questa ragione, non solo le nostre attività di sostegno benefico sono state orgogliosamente portate avanti anche durante tutto l’anno 2020, ma abbiamo anche promosso la prima stagione musicale de “L’Appassionata”, in silenzio da ormai troppo tempo, come doverosa scelta di ripartenza non solo per questa categoria ma anche per la categoria di cui io per primo, appassionato, mi trovo da molti anni a far parte, il pubblico».

Vendita biglietti presso Box Office di via Pallone, 16 e Filiali Unicredit; Online geticket.it; info: 045.913108. Programma completo e informazioni sulla pagina Facebook della Gaspari Foundation.