"Gargantua e Pantagruele" di Bam!Bam! Teatro al Festival Gambe All'Aria di Villa Buri

Mercoledì 7 luglio dalle 21 si svolegerà a Villa Buri, all'interno del Festival Gambe All'Aria, lo spettacolo teatrale a cura di Bam!Bam! Teatro "Gargantua e Pantagruele".

In scena ci saranno due padri che si trovano, loro malgrado, costretti a passare una notte in un museo. Giocando assieme con l’arte e prendendo spunto dalla più prestigiosa opera letteraria di Rebelais, gli odierni Gargantua e Pantagruel accompagneranno il pubblico in un viaggio fantastico. La scena, da stanza museale, si tramuterà nel castello di Gargantua, nel ventre del gigante, nel campo di battaglia della famigerata guerra dei fornai contro i contadini e nelle più celebri cornici in cui le creature nate dalla penna di Rebelais vivono avventure strabilianti.

Biglietti: 6 euro

Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Visti i posti contingentati è consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

