Fra le date da fissare in calendario c'è il 22 giugno con il Gardaland Summer Festival: l’evento musicale dell’estate in collaborazione con RTL 102.5, fino all’una di notte! Special guest dell’edizione 2024 del Gardaland Summer Festival: gli Articolo 31! J-Ax e DJ Jad trasformeranno piazza Jumanji in una discoteca a cielo aperto, si ballerà e si canterà sulle note rap delle loro hit. Dalle intramontabili "Domani smetto", “Tranqi Funky” e "Italiano medio" fino ai brandi di PROTOMARANZA, il nuovo album di inediti pubblicato a maggio 2024, a 31 anni dal loro primo album (“Strade di città, 1996”), lo storico gruppo italiano coinvolgerà in un imperdibile viaggio musicale tutte le generazioni che – dagli anni ’90 ad oggi - non hanno mai smesso di riconoscersi nelle strofe degli Articolo 31!

Sul palco del Gardaland Summer Festival salirà anche la cantautrice friulana Eliza G. Per l'artista è un ritorno, visto che si era già esibita anche ad Halloween 2023. Con Eliza G sul palco c'è pure Saintpaul DJ, produttore multiplatino ed artista internazionale capace di far scatenare chiunque. Tra le collaborazioni più recenti tra Eliza G e Saintpaul c'è "Touch Me", cover a cui hanno collaborato anche The Cube Guys.

I dettagli di Gardaland Summer Festival sono presenti sul sito di Gardaland: https://www.gardaland.it/ esplora-gardaland/eventi- aperture-speciali/summer- festival/.

Gardaland Summer Festival / foto ufficio stampa Gardaland