Il Natale è sempre più magico con il fantastico Gardaland Magic Winter

Il tradizionale e magico appuntamento invernale Gardaland Magic Winter - in programma dal 3 dicembre all’8 gennaio 2023 – raggiunge l’incredibile traguardo della ventesima edizione e si arricchisce di novita?. Durante tutto il periodo di apertura – il 3 e il 4 dicembre, nel lungo ponte dell’Immacolata dall’8 all’11 dicembre, il 17 e il 18 dicembre, il 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre all’8 gennaio - saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow che accompagneranno i Visitatori nelle loro giornate all’insegna del divertimento e della sorprendente atmosfera natalizia.

Tante le novita? di questa ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, a partire dagli allestimenti in ottica green: molte saranno infatti le aree impreziosite con ghirlande, festoni e decorazioni naturali. Non mancheranno poi i classici alberi di Natale, tutti rigorosamente veri e destinati, alla fine dell’evento, ad essere ricollocati e accuditi per arrivare al Natale prossimo ancora piu? rigogliosi. Varcato l’ingresso gli ospiti potranno da subito avventurarsi in due delle novita? di questa edizione: La Foresta di Ghiaccio e Il Bosco degli Gnomi, tutte da scoprire.

Anche Piazza Jumanji si vestira? a festa ospitando un albero naturale di 8 metri e piu? di 4000kg di peso sotto il quale sorgera? il palco dello show “Santa Claus is coming to Gardaland”: uno spettacolo che coinvolgera? grandi e piccini in un emozionante momento in pieno stile Gardaland Magic Winter! Le novita? continuano anche al Cinema 4D con The Polar ExpressTM 4D Experience - il celebre film natalizio targato Warner Bros - capace di incantare grandi e piccini con l’avventuroso viaggio verso il regno di Babbo Natale. Imperdibile, durante Gardaland Magic Winter, l’incontro con Babbo Natale all’interno del suo Magico Villaggio, una bellissima baita di montagna ricca di sorprese, profumi ed esperienze dedicate al Natale.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, torna l’appuntamento presso Gardaland Theatre con Il favoloso Emporio di Natale – il live musical condotto da un’orchestra dal vivo di 16 persone – vincitore del premio “Migliore show indoor” dei Parksmania Award 2022, il prestigioso riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.

Gardaland sara? aperto, nelle giornate sopra indicate, dalle ore 10.30 alle 18. Per tutto il periodo natalizio ci sara? inoltre un biglietto combinato che permette l’accesso al Parco, Gardaland SEA LIFE Aquarium - l’acquario tematizzato che permette di compiere un viaggio alla scoperta di oltre 5.000 creature marine - e alla Miniland di LEGOLAND® - l'area interamente tematizzata che riproduce in scala i monumenti piu? belli d'Italia con oltre 4 milioni di mattoncini LEGO®. Per maggiori informazioni su pacchetti, abbonamenti e orari di apertura consultare il sito gardaland.it.