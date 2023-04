Pasquetta a Gardacqua: pic nic nel verde del parco... e un tuffo in piscina

Gardacqua, grande centro benessere con piscina sulla sponda veronese del Garda, è aperto anche durante le festività pasquali, sia a Pasqua sia a Pasquetta.

Per quest'ultima festività, lunedì 10 aprile 2023, in particolare ci sono due opzioni per vivere il giorno dedicato alle gite fuori porta nel grande giardino di questa struttura d'eccellenza. Gli spazi per potersi rilassare nel verde in zona non sono poi molti. Per questo rilassarsi a Gardacqua, tra l'altro con servizi sempre e disposizione, per cui è un'idea adatta a tutti, anche alle famiglie. Chi lo desidera può anche regalarsi un trattamento di relax o di bellezza, che senz'altro può aiutare a vivere al meglio le giornate di festa.

Scegliendo una delle due opzioni, a Pasquetta, a Gardacqua, c'è la possibilità di utilizzare la grande piscina riscaldata all'aperto di Gardacqua, per un tuffo di relax, ovvero un plus davvero divertente per grandi e piccini. L’acqua è a 34 gradi, per cui decisamente invitante.

Con l'offerta "Grigliata nel Parco", chi lo desidera può godersi una sfiziosa grigliata nel parco di Gardacqua con due proposte: "Menu Stube" con galletto, patate, crauti e birra media. Chi preferisce gli affettati, c'è anche la possibilità di sostituire il galletto con tagliere di salumi. Il costo è di 15 euro a persona. C'è poi l'ozpione "Picnic con Piazzola", in un'area del parco dedicata. In questo caso cibo e teli per sedersi o sdraiarsi sull'erba si portano casa. Sono vietate le bottiglie di vetro ed il costo è di 10 euro a piazzola.