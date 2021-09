Garda Fantasy & Comics torna sul Lungo Lago Regina Adelaide

Garda Fantasy & Comics a Garda! Il lungolago Regina Adelaide ospita per il secondo anno consecutivo Garda Fantasy & Comics, dal 17 al 19 settembre 2021, un numeroso e variopinto mercato dove il Fantasy incontra il mondo Nerd. Si possono sperimentare i cibi tipici della cucina nipponica bevendo il buonissimo Bubble tea, ci si avventura alla scoperta di una nuova cultura tra i libri e le illustrazioni richiamanti le storie di narrativa più conosciute incontrando autori fantasy e artigiani. Percorrendo il lungolago si incontrano stand di draghi in resina, pietre dure e candele, gioielli celtici, lampade di sale e lanterne di cera alternati a katane, parrucche, lenti, action figure e gadget tipici del Comics.

Un'antica leggenda orientale narra che ogni persona nasce con un filo rosso legato al proprio mignolo, un filo lunghissimo, invisibile e indistruttibile, che lo lega indissolubilmente ad un altro individuo. E' con questa leggenda nel cuore che desideriamo celebrare lo Scambio della Promessa d’Amore, Rito legato al Filo Rosso del Destino e a cui tutti possono partecipare, previa prenotazione inviando una mail a info@lafestadellefate.it.

In occasione della Festa della Luna che in oriente si festeggia il 21 settembre, è possibile trovare i tipici dolcetti da scambiare durante la celebrazione del rito propiziatorio mentre si ammira la luna. Il Lago di Garda è da sempre uno scenario naturale perfetto per fare da cornice a meravigliose foto e i bravissimi fotografi professionisti di Aifa Cosplay sono a disposizione per immortalare la dimensione ottimale ad ogni singolo scatto e per realizzare il photo set dei nostri sogni. Seguirà il contest online per premiare alcune foto fate alla Festa.

Informazioni e contatti

Garda Fantasy & Comics è una mostra mercato a tema e anche per questa edizione spettacoli e laboratori sono sospesi in modo da evitare occasioni di assembramento.

INGRESSO GRATUITO.

ORARI: 17 SETTEMBRE 18 – 21.30 | 18 SETTEMBRE 11 – 23 | 19 SETTEMBRE 10– 19.

Web: www.facebook.com/lafestadellefate/

