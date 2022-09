A Bardolino è in programma il "Garda classic car show"

Un passo indietro nel tempo per ammirare vetture cariche di fascino che rappresentano un passato a cavallo tra le due Guerre mondiali fino ai primi anni Settanta. Tutto questo è Garda classic car show. Torna a Bardolino sabato 10 e domenica 11 settembre il Garda classic car show, la manifestazione organizzata da Benaco Auto Classiche che porta sul Lago di Garda centinaia di autovetture d'epoca che vanno dagli anni '20 agli anni '70, al seguito dei loro equipaggi che rispecchieranno nell'abbigliamento l'annata rappresentata.

Un concorso di eleganza per auto storiche suddivise in cinque categorie: “Vintage”, “L’Alba dell’aerodinamica”, “Supercar”, “Gran turismo di mezza età” e “Piccole ma eleganti”. A contendersi il premio auto immatricolate tra il 1925 e il 1976. Si parte, quindi, sabato mattina con l’esposizione delle preziose vetture nel Parco Carrara Bottagisio, mentre al pomeriggio, dopo le verifiche dei commissari dell’Automotoclub Storico Italiano, il pubblico potrà votare l’automobile preferita. Un’occasione rara per poter ammirare in un’unica location il meglio della produzione motoristica mondiale, accanto a vere e proprie icone che hanno segnato epoche e generazioni.