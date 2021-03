"Contemporaneo non-stop il respiro della natura", visita guidata online alla mostra

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti propone, nel mese di aprile, delle visite guidate gratuite in streaming alla mostra "CONTEMPORANEO NON-STOP il respiro della natura". Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono tutti i venerdì di aprile alle 18.

La prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente la data scelta. Il link per seguire la presentazione via Zoom vi verrà inviato via mail una volta iscritti.

Informazioni e contatti

Per informazioni e iscrizioni:

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e 14-16; il sabato ore 9 -13

Tel. 045 8036353 – 045 597140

segreteriadidattica@comune.verona.it

Evento Facebook