Al Teatro Stimate lo spettacolo per famiglie "La gallinella rossa"

Teatro con musica dal vivo, d’attore e di figura: "La Gallinella Rossa", un giorno trova un chicco di grano e decide di trasformarlo in pane. Più volte chiede aiuto ai suoi fidati amici della fattoria: un cane, un gatto e un’oca. Tre simpatici scansafatiche che di fronte al duro lavoro scappano via a gambe levate. Ma la gallinella non si scoraggia: tutta sola semina il chicco, miete il grano,lo macina al mulino,raccogli i pesanti sacchi di farina, impasta e finalmente informa il pane.

Appuntamento domenica 20 marzo al Teatro Stimate alle ore 16.30.

Età: dai 2 anni

Biglietti:

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

Gratuito fino a tre anni non ancora compiuti

6,50 euro convenzionati

6 euro convenzionati CartaPiù e Multipiù Feltrinelli

Innformazioni e contatti

Le persone che hanno 12 anni compiuti dovranno esibire il Green Pass corredato da un documento di identità valido, in ottemperanza alle disposizioni governative previste per i luoghi della cultura in Italia (D.L. 23 luglio 2021).

Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022-spettacoli-teatro-ragazzi-verona/.