Future Is Now al Job&Orienta Digital edition

Dal 25 al 27 novembre si svolge l'edizione digitale di Job & Orienta, la mostra convegno nazionale su scuola, formazione e orientamento al lavoro dedicata a giovani, famiglie e professionisti (Link per accedere alla stanza: https://joborienta. edulife.eu). L'appuntamento che solitamente si svolgeva alla Fiera di Verona sarà interamente online, obbligatoria la registrazione al portale web per partecipare agli eventi on-line. Rimangono numerosi gli appuntamenti in calendario – workshop, laboratori educativi, eventi di animazione e spettacolo – e più di 200 le realtà presenti tra istituzioni locali e nazionali e figure professionali dall’imprenditoria alla cultura, dall’associazionismo allo sport. Come ogni anno, il Salone si pone l'obiettivo di facilitare il dialogo tra il mondo della formazione e il sistema economico-produttivo, con un focus speciale sul made in Italy e sulle competenze richieste alle nuove generazioni da un mercato del lavoro sempre più settoriale e competitivo.

L’associazione culturale Future Is Now partecipa al Job Orienta dal 2018 con i progetti “Scuola Trasparente” e “Guida al bullo 2.0”, realizzati in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e ideati da FINAS con i propositi di favorire, rispettivamente, la trasparenza amministrativa anche nelle istituzioni scolastiche e il contrasto ai fenomeni di bullismo nell'era dell'informatica e dei social media.

All'evento Interverrà, oltre al presidente Dott. Filippo Pompei:

la Dott.ssa Adriana Battaglia ex Dirigente scolastico, Valutatrice dei progetti europei (Bruxelles), Referente scientifica EU per il bullismo scolastico ed autrice di numerosi testi in materia di bullismo e cyberbullismo,

l'Avv. Annamaria Zichella Penalista ordine avvocati di Avellino e membro comitato pari opportunità Ordine Avvocati,

la Prof.ssa Annalisa Tiberio Coordinatrice Rete Cittadinanza e Costituzione- già referente delle Politiche giovanili per il territorio, strategie innovative da mettere in campo al supporto delle Istituzioni ed infine

la Dott.ssa Giuliana Guadagnini Punto di ascolto per gli interventi psicologici per la prevenzione ed il contrasto del disagio scolastico e gestione delle emergenze per le scuole di Verona e provincia in collaborazione con UAT VII di Verona.

La campagna prevede un innovativo format "upside down" con una fase interattiva, realizzata con la partecipazione diretta dei ragazzi attraverso strumenti elettronici e smartphone, e una successiva fase di dibattito con i relatori ed ordinamento dei dati raccolti, preludio all'utilizzo statistico degli stessi per finalità di ricerca.

Informazioni e contatti

Appuntamento venerdì 27 novembre ore 15 Link per accedere alla stanza: https://joborienta.edulife.eu

Contatti: