Furio e gli Ska-J per il primo concerto della rassegna Musica in Littorina a Valeggio sul Mincio

Con l’esuberanza ritmica degli Ska-J, guidati dal cantante e sassofonista Marco ‘Furio’ Forieri, giovedì 1 luglio prenderà il via l'edizione 2021 di Musica in Littorina, la rassegna di concerti a cadenza settimanale, con appuntamenti live ogni giovedì alle ore 21.30 sino al 2 settembre alla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). Assieme a Furio, a miscelare le essenze dello ska e del jazz in un inebriante cocktail sonoro ci saranno Marcello Faggionato (tromba), Edoardo Brunello (sax), Frank Martino (chitarra), Mauro Zulian (tastiere), Daniele Vianello (basso) e Alan Liberale (batteria). La musica dal vivo sarà l’ingrediente principale della rassegna, ma non è l’unica attrattiva della Littorina, che è anche meta privilegiata per il cicloturismo, la vita di fiume, la buona tavola, il tutto in un incantevole contesto paesaggistico.

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

Marco ‘Furio’ Forieri è stato un fondamentale componente del gruppo reggae veneziano Pitura Freska, del quale ha fatto parte dal 1988 allo scioglimento avvenuto nel 2002, co-firmando alcune delle canzoni più celebri della band, tra cui Picinin, Crudele, Papa nero. Con questo gruppo ha ottenuto un disco di platino e tre dischi d’oro, oltre alla Targa Tenco nel 1993 per il brano Pin floi.

Nel 2002 inizia una nuova avventura musicale, mettendosi alla guida degli Ska-J, che coniugano le sonorità ska a quelle del jazz. Il gruppo ha pubblicato dodici album, collaborato con altre formazioni (gli Africa Unite, i Bluebeaters, gli Isola Posse) e partecipato a rilevanti trasmissioni televisive (Caterpillar, Quelli che il calcio, Domenica In, Sanremo Big, Festivalbar).

Nel 2016 Forieri ha pubblicato il suo primo album da solista, Furiology. Il suo più recente singolo, Muoviti e balla, è invece uscito lo scorso maggio. Spiega Marco Furio a proposito del pezzo: «Ero un po’ annoiato da questa malattia globale e ho seguito la missione Mars 2020, lasciando la Terra per gli spazi siderali. Dopo il rover Perseverance e il drone Ingenuity, questo brano è la cosa più interessante che sia arrivata da Marte».

FURIO E GLI SKA-J

Marco ‘Furio’ Forieri (voce, sax),

Marcello Faggionato (tromba), Edoardo Brunello (sax),

Frank Martino (chitarra), Mauro Zulian (tastiere),

Daniele Vianello (basso), Alan Liberale (batteria)

Salionze di Valeggio sul Mincio, La Littorina del Mincio, ore 21.30

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

www.lalittorinadelmincio.it

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel.: 045 4852921

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini

